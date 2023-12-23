Радионова: «Камила по своей натуре боец»

Чемпионка России по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова в разговоре с «СЭ» высказалась о выступлении олимпийской чемпионки Камилы Валиевой на чемпионате России-2024.

«Даже если смотреть стартовый контент, то Петросян, понятное дело, если все делает, то выигрывает — это математика. Но Камила молодец, что вообще сейчас катается. Потому что девочки, которые с ней на Олимпиаде были, не выходят на соревнования. А она находит в себе силы кататься и катается на высоком уровне. Хотя у нее сейчас и не очень легкий период. Но, думаю, она справится со всеми сложностями, потому что Камила по своей натуре боец», — сказала Радионова корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

По итогам чемпионата России-2024 в Челябинске Валиева набрала 237,99 балла и заняла третье место.