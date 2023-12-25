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Сегодня, 10:15

Рудковская: «Так сложились обстоятельства, что Кондратюка с нами в шоу нет»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью «СЭ» удивилась потере формы Марком Кондратюком.

— Можете объяснить, что с Кондратюком? И в шоу у вас больше не катается...

— Я вообще не понимаю, что произошло с Марком, потому что, когда я увидела его подготовку в Китае, мы с Евгением Викторовичем просто были в шоке. Он реально сделал 10 подряд акселей с первого раза! Выиграл спор. Изначально с ним поспорила я — на тысячу долларов. А Евгений Викторович говорит: «Зачем ты с Яной Александровой на тысячу споришь, когда можешь со мной на десять»? Он так перебил меня (смеется). Потом я видела у него и все четверные. Он всегда, в каждом финале нашего шоу, их делал. Так сложились обстоятельства, что Марка нет с нами больше в шоу, но я все равно переживала за него. Для меня то, что сегодня Марк не в тройке, очень странно. Десятое место не уровень Кондратюка.

Мне жалко Андрея Мозалева, мне жалко Марка, жалко Сашку Самарина. Мне жалко, потому что это классные ребята. Но в короткой программе как будто это был не Марк. В произвольной он еще как-то собрался. Пятнадцатое место — тоже не уровень Самарина. Вот это драма, на мой взгляд. Хочется, чтобы ребята в финале «Гран-при» выступили на своем уровне. Думаю, что к финалу «Гран-при» и Марк, и Саша будут готовы.

Полностью интервью с Яной Рудковской читайте на сайте «СЭ».

Фигурное катание
Марк Кондратюк
Яна Рудковская
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