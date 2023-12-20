Стало известно, кто будет комментировать чемпионат России по фигурному катанию на Первом канале

Сегодня, 14:35
Первый канал сообщил, кто будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию.
В ходе прямых трансляций будет работать Александр Гришин, а в качестве экспертов выступят Максим Траньков, Елизавета Туктамышева и Алексей Тихонов.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет на ледовой арене «Трактор» в Челябинске с 21 по 24 декабря.
Ранее стало известно, что победители чемпионата России по фигурному катанию получат призовые в размере 2,5 миллиона рублей.
Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация