Стало известно, кто будет комментировать чемпионат России по фигурному катанию на Первом канале

Первый канал сообщил, кто будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию.

В ходе прямых трансляций будет работать Александр Гришин, а в качестве экспертов выступят Максим Траньков, Елизавета Туктамышева и Алексей Тихонов.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет на ледовой арене «Трактор» в Челябинске с 21 по 24 декабря.

Ранее стало известно, что победители чемпионата России по фигурному катанию получат призовые в размере 2,5 миллиона рублей.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация