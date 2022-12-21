С Кондратюком случился казус в гардеробе, а фигуристы поддерживают Кокорина. Как прошла жеребьевка чемпионата России

В Красноярской филармонии открылся чемпионат России.

Для начала главное — результаты жеребьевки. На нее приехали все без исключения фигуристы, хотя девушкам, к примеру, стартовать только в пятницу. Поначалу было тревожно за Камилу Валиеву и Аделию Петросян — тревожно не только нам, но и Софье Акатьевой, которая до последнего ждала на первом этаже и говорила по мобильному.

Не дождалась — и пошла в зал в одиночестве. Камила и Аделия появились с небольшим опозданием, но это объяснимо, в Красноярске, миллионнике с широкой рекой и всего двумя мостами через нее, по вечерам пробки.

Итак, стартовый порядок в короткой программе по видам:

Танцы

1. Жданова/Бабаев-Смирнов

2. Хавронина/Чиризано

3. Павленина/Алексанян

4. Кравченко/Шустицкий

5. Худайбердиева/Базин

6. Пасечник/Некрасов

7. Миронова/Устенко

8. Матвейшина/Субботин

9. Кириллова/Чегодаев

10. Усова/Антонов

11. Шанаева/Дрозд

12. Крайнюкова/Нетсев

13. Тютюнина/Багин

14. Прокопец/Васькович

15. Кагановская/Ангелопол

Мужчины

1. Даниелян

2. Лутфуллин

3. Мозалев

4. Анисимов

5. Семененко

6. Катичев

7. Самарин

8. Ковалев

9. Алиев

10. Гуменник

11. Ерохов

12. Кондратюк

13. Ветлугин

14. Атояр

15. Игнатов

16. Яблоков

17. Попов

Пары

1. Артемьева/Брюханов

2. Мишина/Галлямов

3. Черемных/Бутенко

4. Хабибуллина/Княжук

5. Васильева/Запорожец

6. Осокина/Грицаенко

7. Бойкова/Козловский

8. Бояринцева/Плешков

9. Кадырова/Колесов

10. Тарасова/Морозов

11. Мухортова/Евгеньев

12. Чикмарева/Янченков

Женщины

1. Горбачева

2. Гущина

3. Валиева

4. Нестерова

5. Самоделкина

6. Акатьева

7. Фролова

8. Петросян

9. Зинина

10. Трусова

11. Федянина

12. Туктамышева

13. Захарова

14. Латушкина

15. Синицына

16. Яметова

17. Парамонова

18. Муравьёва

Курьез с номерами

Забавных историй на этой жеребьевке тоже произошло достаточно. Топ-3 по юмору — Илья Яблоков, Александр Галлямов и Марк Кондратюк. Первый выходил на сцену как боксер, имитируя движения во время дефиле к рингу. Второй предложил переиграть жеребьевку после того, как у пар обнаружился номер 14, притом что их всего доехало 12. Быстро заменили на 11-й. Но представьте, если Настя и Саша проиграют чемпионат. Можно будет подавать протест и перепроводить весь турнир. К Новому году как раз управятся.

Но Марк точно чемпион. Пока не России, но жеребьевки. Так сказать, откатал свой первый номер в Красноярске. Гардеробный — его он потерял где-то в зале. Добрая женщина простила за две бутылки воды, принесенные с соседнего столика.

Трусова и Кондратюк, покидавшие Дворец вместе, посмеялись с журналистами — вот оно, главное событие дня! И даже помогли с докручиванием заголовка к статье. Саша приехала в филармонию в прекрасном фиолетовом костюме, но сказала, что главное — не костюм, а сочетание с цветом волос. Выглядело действительно эффектно.

Но в моем субъективном рейтинге самой красивой все равно стала Саша Бойкова. Это не прошлогодний костюм из латекса, конечно, но все равно огонь.

Месси или Роналду? Кокорин!

Больше юмора можно увидеть в этом видео с закулисьем жеребьевки, в котором я приставал к фигуристам с самым насущным вопросом фигурного катания: «Месси или Роналду?» Самарин ответил — Кокорин. Все по делу, тезка на Кипре выступает лучше, чем оба в Катаре. Забивает исправно, а чемпионат Кипра сильнее, чем Катара. И вообще по площади Кипр меньше, значит, попасть в ворота сложнее.

Накануне большого старта все были в хорошем настроении. Даже строгий и.о. главы федерации Александр Коган, который внимательно следил за ходом жеребьевки и даже один раз поправил ведущих, всем желал здоровья, счастливого Нового года и напоминал об интересных деталях. Так, гендиректор сказал, что на всех тренировках и соревнованиях спортсмены должны быть в тех куртках чемпионата страны с официальными партнерами — и даже во время первого круга разминки после выхода на лед! Так как благодаря партнёрам есть большой призовой фонд. Что ж, это справедливо. Исключение мы с вами знаем — Александра Трусова, но ей можно. Как сказал мне Александр Ильич, «у ее папы или самой девочки несогласие с Первым каналом».

Главное, чтобы оно не мешало выступать. Начинают женщины последними — в четверг соревнуются только танцоры, мужчины и пары.

Расписание чемпионата России (время — московское):

22 декабря, четверг

10.00 Танцы. Ритм-танец

12.30 Мужчины. Короткая программа

16.00 Пары. Короткая программа

23 декабря, пятница

11.30 Танцы. Произвольный танец

12.15 Мужчины. Произвольная программа

15.25 Женщины. Короткая программа

24 декабря, суббота

12.30 Пары. Произвольная программа

15.00 Женщины. Произвольная программа

25 декабря, воскресенье

10.00 Показательные выступления