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Чемпионат России

Сегодня, 17:00

Дайте фигуристам заработать, как футболистам! Почему чемпионат России надо перенести?

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Скопцова и Анна Щербакова.
Фото «СЭ»
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Новые обстоятельства вынуждают мыслить по-новому.

В нашем фигурном катании есть все — конкуренция, зрительский интерес, контракт с федеральным телеканалом, спонсоры. Но уровень доходов категорически несопоставим с тем же футболом. Так, может быть, пришло время задуматься о переменах? Например над тем, нужен ли нам чемпионат страны именно перед Новым годом, когда многим болельщикам совсем не до спорта.

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Фигуристам важнее шоу, чем турниры

Каждый Новый год мы с друзьями смотрим чемпионат России по фигурному катанию. Это классная традиция — приезжаешь в какой-нибудь город, а там праздничная атмосфера, елки, гирлянды, снежок и Трусова с четверными. Ну и заодно скандальчик какой-нибудь судейский. Прекрасная приправа.

Однако и раньше у многих вызывало вопросы, а что делать после Нового года тем, кто не пробился на международные старты? Сейчас же вопрос о структуре сезона стоит еще острее. Нет ли смысла его переформатировать?

Аргументов за, на самом деле, достаточно. Первый — новогодние шоу. Опрошенные нами фигуристы даже высказали идею, что неплохо было бы проводить чемпионат России чуть пораньше, в начале декабря, как альтернативу международному финалу «Гран-при» — тогда будет оставаться время на новогодние репетиции, разъезды по каткам для мастер-классов и тому подобное.

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Не первый раз фигуристы заводят речь о зарплатах — это делали и Настя Скопцова в недавнем интервью-дебатах, и Андрей Багин, и другие. То есть проблема есть — несмотря на солидные призовые, предложенные в этом году федерацией, за что ей честь и хвала. Новогодние елки — золотая жила для фигуристов, которая позволяет заработать на месяцы вперед. Шоу не ограничиваются известными всем Навкой, Авербухом или Плющенко, их десятки и сотни по стране. И даже обычная ставка в 15 тысяч рублей не самому топовому фигуристу позволяет за две недели неплохо «подняться». Два шоу в день, ты катаешься две недели — и пожалуйста, у тебя уже 400 тысяч рублей. Столько же, сколько заработали серебряные призеры «Гран-при России» на двух этапах. Чемпионат страны, еще и в Сибири, как минимум уполовинивает эту возможность.

В этом сезоне мы уже увидели клинч этапов «Гран-при» и шоу Плющенко — из-за чего, к примеру, до «Союза чемпионов» не смогла доехать Елизавета Туктамышева. И надо сказать, что шоу у спорта выиграло.

Участники чемпионата России. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Отбора нет, но можно раскрутить интригу из сборной

Второй аргумент — изменившийся статус ЧР. Безусловно, это главный турнир сезона в России. Возможно, когда-нибудь таким станет финал «Гран-при», если запомнится антуражем и противостояниями, но пока последние годы по резонансу национальному первенству нет равных. Орсер в Саранске, через год история со сломанными коньками Медведевой, затем героическое преодоление пневмонии Щербаковой в Челябинске и треш-ток Плющенко в отношении судей в прошлом году, жесточайший отбор на Олимпиаду, загадочное снятие Синициной и Кацалапова и свист на оценках Дэвис и Смолкина... Каждый год это апофеоз и время максимального напряжения нервов ФК-сообщества.

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Но сейчас чемпионат России лишился своего главного смысла — отборочного статуса к чемпионату Европы и мира. Для фигуристов, поверьте, он все равно крайне важен — определяется состав сборной на следующий год, те, кто будет на ставке. По нынешним временам — архиважно. Но, к сожалению, в Азию нас не возьмут, что обсуждается в футболе, — в фигурном катании все территории, кроме европейской, объединены в чемпионат четырех континентов, и никакие США и Канада нас никогда не примут.

Так почему бы не проводить чемпионат России, раз это апофеоз, в конце сезона? Заранее прописать четкие критерии попадания в сборную, чтобы зрители понимали всю интригу. И провести его в дни чемпионата мира, в пику мировому сообществу — да еще с такими баллами, чтобы как минимум в двух видах мы у иностранцев выиграли. Судьи сами будут смеяться над оценками? Да и плевать, счет остается на табло. А финал «Гран-при», что логично, поставить против финала «Гран-при» международного.

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Продолжать экспериментировать и искать союзников

Или другой вариант — продлить серию. Проблема с бездействием весной, видимо, будет нас преследовать еще долго.

У фигуристов есть невыгодное отличие от других видов спорта — они исполняют на каждом соревновании одно и то же, катают одинаковые программы. Панацея здесь — введение новых форматов. Чемпионат по прыжкам — прекрасно. Соревнование показательных номеров — изумительно. Надо идти дальше. В Америке есть формат импровизации, когда определяется стиль музыки, но фигурист не знает, какую композицию ему включат. В России соревнуются в дисциплине «элементы». Возможно, действительно нужен турнир вращений, дорожек и хореоэлементов по аналогии с прыжками. Может быть, стоит фигуристам заказать прокат старых программ или поменяться ими. Да, это будет уже больше похоже на телешоу, но вариантов нет — надо выживать.

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Конечно, нужно искать варианты за рубежом, как делают футболисты. Пусть это Таджикистан или Киргизия — но это международные матчи. Если нам не дают включить в протоколы даже белорусов, почему бы не проводить выездные этапы «Гран-при»? Это прекрасно, что сейчас в Дохе на чемпионате мира будут кататься Анна Щербакова и Синицина/Кацалапов. Монголия хотела принять шоу. Армения всегда рада нашим фигуристам. Иран не предлагаю — все-таки катать программы в головном уборе или хиджабе как-то не с руки.

И если, к примеру, серия затянется до двенадцати этапов с полноценным турне по России и зарубежью, это позволит додержать интригу до марта. Два этапа соревновательных, один показательный и один прыжковый — и такой же отбор по сумме баллов. А затем фестиваль «Неделя фигурного катания» в одном из городов России.

Чемпионат России в Новый год — прекрасная традиция. Но традиции надо уметь и создавать, и воспитывать.

Фигурное катание
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