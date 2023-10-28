3-й этап Гран-при России «Красноярье»: короткая программа мужчин

Сегодня, 08:30
Мужчины выступят с короткими программами на 3-м этапе серии Гран-при России «Красноярье» в субботу, 28 октября. Прокаты пройдут в ледовом дворце «Кристалл Арена» в Красноярске. Начало — 10:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.
На лед выйдут чемпион России и Европы Дмитрий Алиев, победитель финала Гран-при России Петр Гуменник, серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин и другие.
1. Данил Федосимов
2. Егор Рухин
3. Арсений Димитриев
4. Максим Варакин
5. Кирилл Сарновский
6. Федор Зонов
7. Илья Яблоков
8. Петр Гуменник
9. Дмитрий Алиев
10. Александр Самарин
3-й этап Гран-при России «Красноярье»: расписание и трансляции