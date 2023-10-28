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Гран-при России

Сегодня, 08:30

3-й этап Гран-при России «Красноярье»: короткая программа мужчин

Мужчины представят короткин программы на Гран-при России 28 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Дмитрий Алиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Мужчины выступят с короткими программами на 3-м этапе серии Гран-при России «Красноярье» в субботу, 28 октября. Прокаты пройдут в ледовом дворце «Кристалл Арена» в Красноярске. Начало — 10:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

На лед выйдут чемпион России и Европы Дмитрий Алиев, победитель финала Гран-при России Петр Гуменник, серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин и другие.

Участники короткой программы мужчин на 3-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Данил Федосимов

2. Егор Рухин

3. Арсений Димитриев

4. Максим Варакин

Вторая разминка

5. Кирилл Сарновский

6. Федор Зонов

7. Илья Яблоков

8. Петр Гуменник

9. Дмитрий Алиев

10. Александр Самарин

3-й этап Гран-при России «Красноярье»: расписание и трансляции

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Александр Самарин
Дмитрий Алиев
Петр Гуменник
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