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Гран-при России

Сегодня, 17:50

Алена Косторная/Георгий Куница: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Омске

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Георгий Куница и Алена Косторная.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Появилось видео выступления Алены Косторной и Георгия Куницы с произвольной программой на этапе «Гран-при России» в Омске.

Спортсмены допустили несколько ошибок на прыжковых и парных элементах, они заняли четвертое место в произвольной программе, набрав 124,71 балла. В итоговом положении Косторная и Куница также стали четвертыми, у них 192,77 балла по сумме двух выступлений.

После завершения турнира Алена Косторная раскритиковала судейство на этапе «Гран-при» в Омске.

Победителями соревнований в парном катании стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие 232,98 балла по сумме двух выступлений. На втором месте — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (221,67 балла), на третьей строчке — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (203,32).

Георгий Куница и&nbsp;Алена Косторная. «Наш труд был спущен в унитаз, мой любимый вид спорта тонет в болоте». Ядерный монолог Косторной

Фигурное катание
Алена Косторная
Георгий Куница
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Анастасия Мишина/Александр Галлямов: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Омске