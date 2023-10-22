Алена Косторная/Георгий Куница: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Омске

Появилось видео выступления Алены Косторной и Георгия Куницы с произвольной программой на этапе «Гран-при России» в Омске.

Спортсмены допустили несколько ошибок на прыжковых и парных элементах, они заняли четвертое место в произвольной программе, набрав 124,71 балла. В итоговом положении Косторная и Куница также стали четвертыми, у них 192,77 балла по сумме двух выступлений.

После завершения турнира Алена Косторная раскритиковала судейство на этапе «Гран-при» в Омске.

Победителями соревнований в парном катании стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие 232,98 балла по сумме двух выступлений. На втором месте — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (221,67 балла), на третьей строчке — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (203,32).