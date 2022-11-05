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Гран-при России

Сегодня, 19:15

Алиев рассказал, как у него изменилось отношение к прокатам и тренировкам

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев прокомментировал свое выступление в короткой программе на этапе российской серии «Гран-при» в Казани.

«Все видели, что не все получилось. Ожидание чуть сбило, что ли — ожидание старта и после разминки. Еще на утренней тренировке понял, что тяжело. Предболезненное состояние, похоже на это. Был хорош готов, но так получилось. Расстроен. Нет, не перегорел. Прилетели, в четыре утра только уснул. Этот режим меня сбил, плохо спал ночью. Но это не относится к прокатам, это относится к состоянию — оно не очень. Возможно, это повлияло.

Завтра в произвольной нужно будет терпеть. Я и сегодня старался. Возможно, повлияло то, что из-за такого состояния приходилось чуть больше искать себя. Переход Даниеляна? Я буду неправ если скажу, что конкуренция в группе не помогает. Помогает, конечно. Но я больше держу акцент на себе. Спарринг — это классно, принимаешь вызовы по прыжкам. Но я сейчас больше на себе сфокусирован. На прыжковый турнир поеду, если пригласят", — сказал Алиев.

Отметим, что Дмитрий после первого дня соревнований занимает второе место.

Фигурное катание
Дмитрий Алиев
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Вице-чемпион Европы Даниелян отреагировал на новости о запрете выступать на российских соревнованиях