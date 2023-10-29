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Гран-при России

Сегодня, 21:19

Бестемьянова назвала Степанову и Букина фигуристами высочайшего уровня

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отметила, что танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин показал проникновенный прокат на этапе «Гран-при России» в Красноярске.

«У Степановой и Букина очень проникновенный прокат, мне он очень понравился. Это спортсмены высочайшего уровня, они являются самой скатанной парой. Они соревнуются сами с собой, но так делают все большие спортсмены, они соревнуются сами с собой, а не с соперниками», — приводит ТАСС слова Бестемьяновой.

Степанова и Букин заняли первое место в танцах на льду на этапе «Гран-при России» в Красноярске. По сумме двух выступлений танцевальный дуэт набрал 215,27 балла.

Степанова и Букин вернулись в спорт после полуторагодового перерыва, связанного с беременностью партнерши.

Источник: https://tass.ru/sport/19147257
Фигурное катание
Александра Степанова
Иван Букин
Наталья Бестемьянова
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