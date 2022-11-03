Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 14:15

Бетина Попова: «Объективно произвольная Трусовой была завалена, но она сильнее Яметовой»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Новости

Российская фигуристка и тренер Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» высказалась о борьбе Александры Трусовой и Вероники Яметовой за бронзу этапа «Гран-при» в Сочи. Девушек разделили 3,5 балла.

— Вероника классная, у нее прекрасные прокаты. Но еще юниорка. Видно в катании, зажатости спины, есть моменты, в которых конкретно читается детское катание. Соревноваться с Трусовой даже с такими ее прокатами пока сложно. Произвольная Сашей была завалена, скажем объективно. Это не ее уровень. Но скорость, сила раската у нее сильнее. Хабибуллина/Княжук объективно обогнали Тарасову/Морозова, потому что намного сильнее сделали технику. Здесь все не так. Саша не просто вышла и с двойными покаталась и ушла, у нее был четверной лутц в заявке. Вероника еще свое возьмет, девочка многообещающая. Постановщик у нее очень постарался, — заключила Попова.

Александра Трусова. «Лишнего веса у Саши не увидела. Говорить так — неуважительно». Бетина Попова заступилась за Трусову

Фигурное катание
Александра Трусова
Вероника Яметова
0
Читайте также
«Лишнего веса у Саши не увидела. Говорить так — неуважительно». Бетина Попова заступилась за Трусову
Один послал Фуркада, второй замешан в обысках у Логинова. Украинский биатлон ищет нового босса
США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России
Журналист Андрей Караулов сообщил об обысках в его доме
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом обрадовалась его выходу из колонии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Попова — о низкой посещаемости фигурного катания в Сочи: «Ситуация странная, был классный состав»

Бетина Попова: «То, что получилось у Трусовой в Сочи, пока наработка от старого тренера»