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Гран-при России

Сегодня, 12:52

Бетина Попова считает, что Трусова может восстановиться от травмы до следующего сезона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хореограф и тренер Бетина Попова считает, что у Александры Трусовой есть шанс восстановиться от травмы до следующего сезона.

23 февраля заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что Трусова не выступит в финале «Гран-при России» из-за травмы спины.

«Конечно, травмы спины — это всегда очень тяжело и неприятно. И чаще всего от них спортсмены не избавляются полностью, а лишь приводят их в то состояние, в котором они минимально дают о себе знать. Но в целом до следующего сезона еще много времени, теоретически восстановиться возможность есть», — приводит слова Поповой ТАСС.

В текущем сезоне 18-летняя россиянка приняла участие в двух этапах «Гран-при». С чемпионата России, который проходил в декабре в Красноярске, Трусова снялась по причине болезни.

Финал «Гран-при России» пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.

Александра Трусова. Трусова отказалась от финала «Гран-при» из-за больной спины. Что будет дальше с карьерой Русской Ракеты?
Источник: ТАСС
Фигурное катание
Александра Трусова
Бетина Попова/Сергей Мозгов
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