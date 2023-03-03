Болельщики освистали судей после оценок ученице Плющенко Титовой

Болельщики на трибунах арены «Юбилейный» в Санкт-Петербурге освистали оценки ученицы Евгения Плющенко Софьи Титовой за произвольную программу в финале юниорского «Гран-при России».

14-летняя фигуристка сделала в произвольной программе два четверных прыжка и два тройных акселя и получила за свой прокат 133,20 балла. Оценки спортсменке выставляли около 5 минут.

После того, как появились баллы, фанаты стали кричать «Позор!» и «Мало!».

Произвольная программа Титовой:

По итогам двух программ Титова набрала 200,99 балла.