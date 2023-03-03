Болельщики освистали судей после оценок ученице Плющенко Титовой

Сегодня, 16:58
Болельщики на трибунах арены «Юбилейный» в Санкт-Петербурге освистали оценки ученицы Евгения Плющенко Софьи Титовой за произвольную программу в финале юниорского «Гран-при России».
14-летняя фигуристка сделала в произвольной программе два четверных прыжка и два тройных акселя и получила за свой прокат 133,20 балла. Оценки спортсменке выставляли около 5 минут.
После того, как появились баллы, фанаты стали кричать «Позор!» и «Мало!».
Произвольная программа Титовой:
По итогам двух программ Титова набрала 200,99 балла.