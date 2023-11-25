Российский фигурист Даниил Самсонов после своего выступления в короткой программе на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве рассказал о последствиях своей травмы.

Спортсмен тренируется на катке «Хрустальный» в группе Этери Тутберидзе.

«Было волнение, но я поспал и отключился. Просто прыгал и катался без эмоций. Как я говорил на прошлом этапе: приедем, посмотрим, что у меня с коленом. Я приехал и на следующий день у меня был выходной, после выходного в первый день начал выезжать сальхов, не было такого что не мог терпеть, небольшая боль есть, но я сальхов чувствую гораздо лучше чем лутц.

Предлагал даже тренеру с двумя четверными накатывать программу, но мне сказали что это большой риск. Если ты будешь делать все чисто с одним четверным, то будешь хорошие баллы набирать и получать высокие места. Лутц все равно тренируем, в любом случае чемпионат России будем накатывать с двумя четверными в короткой программе, потому что все 18 человек будут выходить с таким набором, особенно мальчики", — сказал Самсонов.

Фигурист набрал за прокат 95,34 балла и занял промежуточное второе место.