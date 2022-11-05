Евгения Тарасова рассказала об эмоциях от выступления в Казани в родном дворце

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали свое выступление в короткой программе на этапе «Гран-при» России в Казани.

«Как принимали? Хорошо, тепло. Трибуны отлично воспринимали. Прокат был не самый лучший. На тулупе была грубая ошибка, по технической части надо будет смотреть. Оценки? Неважно, дело в прокате. Три парницы из Казани? Мы очень рады, что в Казани школа такая, что дети вырастают и выходят на взрослый уровень на большие соревнования. Очень здорово», — сказала Тарасова.

«Сами оценку ставим: довольны — недовольны. Сегодня было не так хорошо. Какие-то вещи лучше получились, но первая ошибка впечатление смазала. Остальное было не так плохо.

Какие выводы сделали после поражения в Москве? У нас не так много времени между этапами. Была полноценная неделя рабочая, дорабатывали то, что было, увеличивали количество элементов на тренировке. Работа идет, это все-таки процесс. За короткий срок это быстро не исправишь.

Добавило ли внезапное поражение мотивации? Если на лед уже пришел, то там не нужна мотивация. Главное — дойти до катка. Когда ты тренируешься, то за столько времени спортивной карьеры ты уже привык тренироваться", — добавил Морозов.

Отметим, что перед произвольной программой Тарасова и Морозов лидируют, но выигрывают у преследователей менее одного балла.