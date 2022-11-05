Третий этап «Гран-при» России: расписание и результаты 5 ноября

Сегодня, 13:00
В субботу, 5 ноября, в Казани начнется третий этап Гран-при России «Идель». В первый соревновательный день мужчины, женщины, пары и танцоры выступили с короткими программами.
Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.
Танцы на льду, ритм-танец — 13.30
1. Екатерина Миронова — Евгений Устенко
2. Александра Кравченко — Александр Шустицкий
3. Елизавета Пасечник — Максим Некрасов
4. Елизавета Кириллова — Марк Чегодаев
5. Аннабель Морозова — Дэвид Нарижный
6. Яна Матвейшина — Тимофей Субботин
7. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд
Женщины, короткая программа — 14.30
1. Виктория Нестерова
2. Мария Парамонова
3. Ксения Синицына
4. Полина Свириденко
5. Софья Кочанова
6. Камила Валиева
7. Клара Швецова
8. Вероника Яметова
9. Мария Реброва
10. Ксения Гущина
11. Анастасия Молчанова
Пары, короткая программа — 16.30
1. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов
2. Евгения Тарасова — Владимир Морозов
3. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов
Мужчины, короткая программа — 17.25
1. Иван Попов
2. Владимир Кузнецов
3. Роман Атояр
4. Владимир Ощепков
5. Артур Даниелян
6. Андрей Мозалев
7. Артем Алейников
8. Владислав Катичев
9. Дмитрий Алиев
10. Евгений Зенкин
Третий этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть