Фигурист Княжук признался, что очень боялся подвести свою партнершу на этапе «Гран-при России» в Москве

Российские фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук прокомментировали свое выступление на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве.

Спортсмены набрали 220,32 балла по сумме двух программ и заняли второе место.

«Приятно, что заняли второе место, — сказал Княжук. — Немножко не справился, правда, из-за лутца сбился, расстроился. Честно, такое очень редко случается. Ошибка была абсолютно ни с чем не связана, просто так вышло. И тут партнерша даже не знает об ошибке — это так тяжело. Я очень переживал, думал, что подведу Наташу».

«Будем стараться откатать на чемпионате России намного лучше, чем здесь, максимально хорошо и чисто, выполнить все элементы, — добавила Хабибуллина. — Нам есть где добавить, я второй половиной произвольной программы довольна. Первой половиной — не очень, но Илья собрался после ошибки на прыжке. Вообще, я даже не знала, что он сделал не тройной лутц, а только двойной. Но не переживала, была уверена, что в тройке мы все равно останемся, к тому же, после срыва Илья все сделал чисто».

Первое место на этапе «Гран-при России» в Москве заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (235,78 балла), третьими стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (212,58).