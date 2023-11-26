Козловский — о международных соревнованиях: «Когда нас допустят, то нужно будет приехать и победить»

Чемпион Европы Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, высказался об отсутствии международных соревнований.

В воскресенье, 26 ноября Козловский и Бойкова выиграли этап «Гран-при России» в Москве, набрав 235,78 балла по сумме двух программ.

«Мы тренируемся, чтобы кататься на международных турнирах. Но уровень парного катания в России сейчас на столько высок, что отсутствия мотивации мы не ощущаем. Мы замотивированы кататься, бороться. Наши соперники нам в этом помогают. Надеемся, что мы им тоже в этом помогаем. Когда нас допустят, нужно будет приехать и победить. Можно сколько угодно говорить, какой уровень в мире, а какой — в России. Но когда наступит тот день, нужно приезжать и побеждать. И федерация нам в этом помогает. Как и наши тренеры», — сказала Козловский.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от соревнований 1 марта 2022 года.