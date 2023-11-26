Козловский: «У Бойковой прекрасный выброс. Один из лучших в мире»

Чемпионы Европы Дмитрий Козловский и Александра Бойкова прокомментировали свое выступление на шестом этапе «Гран-при России» в Москве.

«Непростой получился турнир. После короткой программы конкуренция была очень высокой. Пары катались достойно. Особенно в короткой программе. Это демонстрирует не только уровень соревнований, но и российского парного катания. Мы допустили обидную и абсолютно необязательную ошибку, которая несколько подпортила наше впечатление», — сказал Козловский.

«В любом случае, всегда есть над чем работать. На соревнованиях ты понимаешь это лучше. Не могу сказать, что мы не работали над выбросом, над риттбергером. Он и так стал получше. Но пока да, была досадная ошибка. Мне говорят, что я очень хочу его сделать, иду в него быстрее. Вот поэтому и ошибка», — добавила Бойкова.

«Я бы здесь поправил Сашу. Ей над риттбергером работать не нужно. Нужно просто делать. У нее прекрасный выброс. Один из лучших в мире», — отметил Козловский.

Бойкова и Козловский стали победителями шестого этапа «Гран-при России» в Москве, набрав 235,78 балла по сумме двух прокатов.