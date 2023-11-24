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Гран-при России

Сегодня, 19:15

Фигурист Лазарев — о победе над учеником Тутберидзе: «Прокат Федотова меня не сбил»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигурист Лев Лазарев прокомментировал свою победу на шестом этапе «Гран-при России» в Москве. По сумме двух программ Лазарев набрал 273,56 балла и занял первое место.

«Конечно, было очень важно победить. Я усердно готовился, катал больше программ и рад, что у меня получилось все что я задумал. Контент был немного легче чем ранее, мы убрали один сальхов, решили, что так будет лучше. Я болел перед стартом в Казани, но это было где-то за пару недель до старта. Так что не знаю что там произошло, просто так получилось…

Давления особого не было, потому что я понимал, что это первое место только после короткой и на меня это не очень сильно давит. Выступление Арсения меня не сбило. Видел баллы Федотова, но не зацикливал на них внимания. Хотел показать свое, знал, что будет хороший результат, а там уже как решат судьи.

Здесь спокойно выходил на программу, спокойнее чем обычно. Конкуренция с девочками в группе подстегивает, мы вместе освоили несколько новых четверных прыжков», — сказал Лазарев.

На этапе «Гран-при» в Казани Лев занял пятое место.

Фигурное катание
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