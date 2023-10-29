Степанова о первом старте после рождения ребенка: «Мы еще не достигли своего потолка, потенциал не исчерпан»

Призер чемпионатов мира в танцах на льду Александра Степанова, выступающая в дуэте с Иваном Букиным, прокомментировала свое выступление на третьем этапе российской серии «Гран-при» в Красноярске, а также рассказала о секрете долгих совместных выступлений с партнером.

Выступление Степановой на этапе в Красноярске стало для нее первым после полуторагодового перерыва из-за беременности. С июля 2022 года фигуристка замужем за Владиславом Малиновым, в марте 2023 года спортсменка родила дочь.

«Я пересматриваю видео и понимаю, что мы не достигли своего потолка. Что наш потенциал еще не исчерпан. Так что работы очень много впереди. Еще московский этап «Гран-при», чемпионат России. Очень надеемся, что шаг за шагом будем показывать прогресс, личный рост.



К вопросу о долголетии пары — тут как в семье, нужно понимать, что вы не друг против друга, а друг с другом идете, строите что-то. И тогда все эти моменты отпадают. Даже при малейших ссорах ты должен себя перещелкнуть. Гнев бывает, что угодно, но потом ты приходишь к мысли, что у вас общее дело. И неважно, в жизни или в спорте», — сказала Степанова.

На этапе в Красноярске Степанова и Букин заняли первое место, они набрали 215,27 балла по сумме двух выступлений.