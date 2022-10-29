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Гран-при России

Сегодня, 13:30

2-й этап «Гран-при России»: прямая трансляция короткой программы женщин

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В субботу, 29 октября, в Сочи стартует второй этап Гран-при России «Бархатный сезон».

В первый соревновательный день женщины выступят с короткими программами. Начало — в 14:30.

Порядок выступлений

Первая разминка

1. Рената Губашева

2. София Захарова

3. Арина Видинеева

4. Дарья Третьякова

5. Виктория Федянина

6. Вероника Яметова

Вторая разминка

7. Анастасия Морозова

8. Софья Чаплыгина

9. Александра Трусова

10. Аделия Петросян

11. Вероника Малышева

12. Софья Самоделкина

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.

Второй этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть

Фигурное катание
Александра Трусова
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