Сегодня, 14:30
Российская фигуристка Анна Фролова рассказала об опыте интервью с Алиной Загитовой. Олимпийская чемпионка Загитова ведет на этапах российской серии «Гран-при» авторский блог для Первого канала.
«Мне нравится с Алиной общаться. Она опытная фигуристка, с огромными достижениями и как спортсмен спортсмена друг друга понимает. Когда с ней общаешься нет некомфортных вопросов», — сказала Фролова.
Фролова занимает текущее первое место на этапе «Гран-при» в Красноярске. Сейчас идет короткая программа у девушек, впереди выступление еще одной группы участниц.