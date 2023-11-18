«Гран-при России»: расписание и где смотреть трансляции этапа в Самаре

5-й этап Гран-при России по фигурному катанию состоятся 18 и 19 ноября. Соревнования пройдут в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта» имени В. С. Высоцкого в Самаре. На данном этапе будут представлены три дисциплины: женское и мужское одиночное катание, танцы на льду.

Расписание Гран-при России по фигурному катанию:

18 ноября, суббота

13.00. Мужчины (короткая программа)

14.45. Женщины (короткая программа)

16.30. Танцы на льду (ритм-танец)

19 ноября, воскресенье

12.30. Мужчины (произвольная программа)

14.30. Женщины (произвольная программа)

16.30. Танцы на льду (произвольный танец)

Трансляцию прокатов в полном объеме покажет официальный сайт Первого канала, в телевизионном эфире будут представлены выборочные выступления. Также в прямом эффире следить за Гран-при России по фигурному катанию в Самаре можно на онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

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