Лайшев объяснил, почему этап «Гран-при России» в Перми выиграла Туктамышева, а не Муравьева

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на победу Елизаветы Туктамышевой на шестом этапе «Гран-при России» в Перми.

«Лиза — «императрица», это понятно. Она мне всегда очень нравилась, высочайшего уровня спортсменка, абсолютно заслуженная победа, — приводит Metaratings.ru слова Лайшева. — Молодец, что показывает многим нашим спортсменам пример мастерства, стабильности и профессионализма. Софьи Муравьевой не хватило той уверенности в себе, которая была у Лизы. У Туктамышевой класс все-таки повыше, но у Муравьевой большие перспективы, мы видим, какие есть задатки, но пока Лиза посильнее ее».

25-летняя Туктамышева (239,94) стала победительницей этапа в Перми, менее чем на балл опередив Софью Муравьеву (239,15). Замкнула тройку призеров Алина Горбачева (210,86).