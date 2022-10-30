Радионова о 3-м месте Трусовой на этапе «Гран-при» в Сочи: «Пока прошло мало времени с постановки, но Саша старается»

Призер чемпионатов мира и Европы Елена Радионова в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу Аделии Петросян на втором этапе «Гран-при России» в Сочи.

«На самом деле, я не удивлена результатам, потому что мы все видели прокаты, видели, что Аделия находится в хорошей форме, у нее был серьезный контент. Понятно, что пока не все получается на соревнованиях, но видно, что эти элементы она умеет делать. Думаю, с каждым стартом уверенности у нее будет все больше», — сказала Радионова «СЭ».

Елена Радионова также оценила новую произвольную программу Александры Трусовой.

«Видно, что прошло пока совсем мало времени с постановки, но также видно, что Саша очень старается. Все впереди. Просто нужно время. Сложно объективно оценивать, учитывая, что она совсем недавно перешла к новому тренеру», — сказала Радионова «СЭ».

Александра Трусова заняла 2-е место в короткой программе второго этапа «Гран-при России». По итогам двух выступлений она набрала 208,55 балла и стала третьей. Аделия Петросян заняла первое место, набрав 239,31 балла по сумме двух программ, на втором месте — Софья Самоделкина (218,73).

Это первые соревнования Александры после ухода от Этери Тутберидзе.