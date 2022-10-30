Второй этап «Гран-при» России: расписание и результаты 30 октября

Сегодня, 12:00
В воскресенье, 30 октября, в Сочи завершится второй этап Гран-при России «Бархатный сезон». Во второй соревновательный день мужчины, женщины, пары и танцоры представят свои с произвольные программы.
Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.
Танцы на льду, произвольный танец -13.00
1. Александра Буторина — Никита Сборик
2. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев
3. Ирина Хавронина — Дарио Чиризано
4. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин
Женщины, произвольная программа -14.15
1. Арина Видинеева
2. Дарья Третьякова
3. Рената Губашева
4. Софья Чаплыгина
5. Вероника Малышева
6. Виктория Федянина
7. Анастасия Морозова
8. Софья Самоделкина
9. София Захарова
10. Вероника Яметова
11. Александра Трусова
12. Аделия Петросян
Пары, произвольная программа — 16.15
1. Майя Шегай — Игорь Шамшуров
2. Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев
3. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков
4. Карина Акопова — Никита Рахманин
5. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев
6. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
Мужчины, произвольная программа -17.30
1. Кирилл Кельманов
2. Егор Карнаухов
3. Максим Варакин
4. Даниил Постарнаков
5. Петр Гуменник
6. Андрей Анисимов
7. Артем Ковалев
8. Алексей Ерохов
9. Марк Кондратюк