Тарасова: «Хромых нормально каталась, это ее первые соревнования после длительной травмы»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Майи Хромых в короткой программе на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Фигуристка заняла восьмое место, набрав 62,06 балла.

«Это ее первые соревнования после тяжелой длительной травмы. Она нормально каталась, все делала. Упала разок, но это ерунда, и без травмы падают. Мне очень хочется, чтобы она восстановилась полностью», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.

В сентябре прошлого года 17-летняя Хромых получила травму. Она порезала сухожилия пальцев руки на тренировке и была госпитализирована. Из-за этой травмы спортсменка пропустила весь сезон-2022/23, а также контрольные прокаты сборной России, которые прошли в сентябре этого года в Москве.

С февраля 2018 года фигуристка занимается в группе российского тренера Этери Тутберидзе.