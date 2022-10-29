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Гран-при России

Сегодня, 15:41

Трусова с ошибкой исполнила короткую программу на этапе «Гран-при России» в Сочи

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова представила короткую программу на этапе «Гран-при России» в Сочи.

18-летняя фигуристка исполнила двойной аксель, тройной флип и ошиблась на втором прыжке в каскаде тройной лутц — двойной тулуп, допустив степ-аут на выезде. Спортсменка впервые исполняла новую короткую программу — под трек певицы Indila Ainsi Bas La Vida.

Трусова впервые выступила под руководством тренера Светланы Соколовской после ухода от Этери Тутберидзе. Фигуристка набрала 70,20 балла за свое выступление и заняла промежуточное первое место.

Александра Трусова
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