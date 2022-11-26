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Гран-при России

26 ноября, 14:24

Туктамышева не расстроилась из-за ошибок в короткой программе на «Гран-при» в Перми

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о своих ошибках в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Перми.

После первого дня соревнований фигуристка занимает второе место (78,74), проиграв ученице Евгения Плющенко Софье Муравьевой (81,59).

— Что случилось на дорожке? Споткнулась, ничего страшного, так бывает, — сказала Туктамышева. — Настроение хорошее — я достаточно удачно откатала, поводов иметь плохое настроение нет. Меньше ли я стала волноваться? Да, я сегодня не сильно волновалась. Видимо, потеряла концентрацию, потому что наслаждалась катанием, на дорожке споткнулась. Публика потрясающая, классно, было очень круто. Успела ли согреться? Тут душно на катке, не успела замерзнуть.

Женщины выступят с произвольными программами на этапе «Гран-при» в Перми в воскресенье, 27 ноября. Начало — в 12.45 по московскому времени.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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Муравьева обыграла Туктамышеву в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Перми

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