Волосожар рассказала, в каком настроении вернулся домой Траньков после провального проката Тарасовой и Морозова

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала о том, как ее муж Максим Траньков отреагировал на результаты первого этапа «Гран-при России». Подопечные Транькова Евгения Тарасова и Владимир Морозов сенсационно проиграли этап Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку, допустив ошибки на четырех элементах.

— Смотрели первый этап Гран-при России? Что произошло с Тарасовой и Морозовым, которые проиграли вчерашним юниорам?

— Не смотрела, но такое бывает, да, это спорт, они проиграли. Ребята были сильнее в технике, и тут уже не то чтобы закрывали глаза на опыт, а просто оценивали по достоинству, на данный момент.

— В каком настроении Максим Траньков вернулся домой?

— Расстроенный, конечно. Но они будут работать дальше, показывать прокаты лучше, свои возможности. Тройных лутцов им не выучить в таком возрасте, конечно, но они спортсмены в самом соку, у них сочное катание. И эмоционально, и по хореографии они способны вытягивать свои ошибки.

— Вы не смотрели Гран-при России. Нет ощущения, что долго мы не продержимся на внутренних интригах и противостояние «наши против не наших» нам нужно?

— Посмотрим. Россия всегда была впереди планеты всей в фигурном катании, держала эту планку. И думаю, что иностранные спортсмены будут скучать. Потому что этот драйв задавали наши спортсмены, — сказала Волосожар.

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