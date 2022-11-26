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Гран-при России

26 ноября, 22:03

Жулин считает заслуженным первое место Муравьевой в короткой программе на шестом этапе «Гран-при России»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о выступлении фигуристок на шестом этапе «Гран-при России».

«Я видел только выступления Туктамышевой и Муравьевой. Очень хорошие выступления, два сильных проката. Елизавета Туктамышева, к сожалению, немножко напачкала в каскаде, поэтому абсолютно заслуженное первое место Муравьевой», — приводит слова Жулина Sport24.

Короткую программу на этапе «Гран-при России» в Перми выиграла Софья Муравьева, набрав 81,59 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (78,74). Третьей стала Ксении Синицына (70,94).

В воскресенье, 27 ноября, женщины выступят с произвольными программами.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-11-26-zhulin-tuktamysheva-napachkala-v-kaskade-u-muravyevoy-zasluzhennoye-pervoye-mesto
Фигурное катание
Александр Жулин
Софья Муравьева
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