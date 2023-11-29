«Очень хочется попасть в первую шестерку на чемпионате России». Цели фигуриста Даниила Самсонова

Ученик Этери Тутберидзе — о целях турнира в Челябинске, девушках из «Хрустального» и тренировках в семь утра.

Подопечный тренера Этери Тутберидзе Даниил Самсонов в 2019 году устанавливал мировые рекорды и считался одним из самых перспективных юниоров. Однако его карьере помешала редкая болезнь — синдром Осгуда — Шляттера, заболевание суставов из-за повреждения большой берцовой кости. Самсонов перенес несколько серьезных операций, но вернулся в прошлом сезоне. В этом году фигурист продолжает набирать форму и уже завоевал бронзу на шестом этапе серии «Гран-при России» в Москве. После выступления Даниил в интервью «СЭ» поделился целями на чемпионат России и рассказал о взаимоотношениях в знаменитой тренировочной группе «Хрустального».

Короткая была идеальная, над произвольной поработаем еще

— Доволен ли результатом на шестом этапе «Гран-при»?

— Тем, как прошли соревнования, в целом доволен. Каких-то сверхзадач не ставил. Хотел получить удовольствие от своих прокатов, от атмосферы большой арены. Передать эти эмоции зрителям, чтобы они насладились прокатом. Короткая, по моему мнению, была идеальная. Над произвольной поработаем еще. Я не сильно расстроен. В общем и целом доволен соревнованиями, настроение хорошее.

— Успел ли выдохнуть?

— Еще нет. Только закончили произвольную. Дальше, я надеюсь, у меня будет выходной. По графику не знаю пока, как все спланировано. Потому что на этой неделе еще будут соревнования. Наверно, немного отдохну. По учебе надо очень много долгов закрыть и постараться за денек перевести дух. Дальше приступим к тренировкам. И уже будем готовиться к чемпионату России.

— Какие цели ставишь на Челябинск?

— Тяжело ставить цели. На этом турнире каждый спортсмен — очень сильный, и по местам не хочу загадывать. Конечно, будет хорошо попасть в шестерку, чтобы обеспечить себе место в сборной на следующий сезон. И очень хочется в шестерку, чтобы отобраться на Кубок Первого канала. Это очень интересный старт. Но как сложится, не знаю. Не буду загадывать. Хочется, чтобы в Челябинске было большое количество зрителей. Надеюсь, будут полные залы. Самое главное — получить удовольствие от своих прокатов. Если я выступлю чисто, то я буду доволен результатом. Еще надеюсь, что мужчины-одиночники будут начинать чуть попозже, а не самые первые.

— Тяжело выступать первыми?

— Конечно, тяжело. Когда тренировка первой группы в семь утра, нужно в шесть утра быть на катке. Встать в пять утра, чтобы собрать все вещи. Конечно, для четверных прыжков такое время — очень тяжело. Я на тренировке перед произвольной очень сложно входил в четверные. Но с этим ничего не поделаешь. В этом сезоне всегда так. В прошлом сезоне мы заканчивали соревновательные дни, а непросто было танцорам. Будем справляться с этим. Удобнее выступать где-то в серединке. А если в конце, то вообще шикарно.

Даниил Самсонов и Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Идеальный выходной, когда я целый день дома в кровати лежу

— Ты сказал, что надеешься на выходной после соревнований. Какой выходной для тебя идеальный?

— Идеальный — когда я целый день дома в кровати лежу. Правда, иногда скучно становится. Если погода хорошая и у нас совпадает с братом выходной, выбираюсь с ним поиграть куда-нибудь. В основном отдых дома. Нужно отключаться от фигурного катания.

— А в футбол играешь в свободное время?

— Да, футбол люблю, смотрю, слежу. И тоже при возможности иногда играю. Но не сильно этим балуюсь. Потому что там часто случаются травмы. Когда есть настроение, могу немного поиграть.

— Ты рассказывал, что Александр Головин — твой любимый игрок. Продолжаешь за ним следить?

— Да, слежу за Головиным в «Монако». Он уже несколько месяцев подряд там лучший игрок. У него очень много результативных действий. Рад за него. Первое время у него не все получалось. Наверно, надо было привыкнуть к условиям. Рад, что сейчас у него все нормально. Он очень приятный человек, добрый. Поэтому, наверно, Александр — один из любимых моих игроков.

— Почему в детстве ты принял решение пойти в фигурное катание, а не учиться играть в футбол или хоккей?

— Потому что сестра занималась фигурным катанием. Я тогда все время с мамой был, а мама возила на тренировки сестру. Был маленький, все время у нее под ногами вертелся. Решили попробовать. Почему нет? И я встал на коньки и очень хорошо поехал. Много падал, но хотя бы на коньках стоял хорошо. Маме с самого рождения сказали, что у нее будет спортивный ребенок. Потому что я очень сильно толкался ногами в животе. Из-за сестры по большей части я оказался именно в этом виде спорта.

— Роман Костомаров рассказывал, что в детстве его часто задирали из-за того, что он занимался фигурным катанием. Ты сталкивался с таким?

— Если только в детстве, когда я еще в школе учился и непрофессионально занимался, бывали случаи, что кто-то подтрунивал. Говорили, что фигурное катание — немужской вид спорта. Но когда я начал показывать результаты и когда мне стали встречаться в жизни взрослые люди, с таким больше не сталкивался. Сейчас все понимают, что фигурное катание — не только для девушек. У мужчин намного интереснее. Сейчас все, наоборот, только поддерживают. Спасибо всем, кто следит за фигурным катанием.

— Есть у тебя кумир, на кого ты равнялся в детстве?

— Как таковых кумиров нет. Я хочу, чтобы в будущем дети равнялись на меня. Для всех, у кого проблемы, травмы, я уже один из примеров спортсмена, который смог восстановиться после трех операций. Не сказать, что на хороший уровень выбрался, но на рабочий. Мне нравятся многие спортсмены из Японии. Тот же Юма Кагияма, с которым мы часто выступали вместе. И Сема Уно мне близок по катанию, у него такой же маленький рост. Есть те, кто нравится, но кумира, за которым я стремлюсь, нет.

У нас в группе все девочки красивые

— Очень часто в кадр попадают моменты, как ты общаешься с Алиной Загитовой. На московском этапе «Гран-при» Камила Валиева подошла тебя поздравить. Поддерживаете связь с командой за пределами льда?

— У нас в группе все девочки красивые. Все приятные, добрые такие. Со всеми из группы я хорошо общаюсь. Но времени особо не остается, чтобы за пределами катка проводить с кем-то время. Плюс у меня теперь есть девушка. Поэтому все остается в основном на катке.

— Мужская дружба в спорте возможна?

— Конечно, в том числе с мальчиками не из нашей группы. Был безумно рад, что Марк Кондратюк и Влад Дикиджи оказались со мной на пьедестале. Рад, что Андрей Анисимов, который в короткой неудачно выступил, в произвольной занял третье место. Рад за всех, у кого все получается. Пусть в комментариях пишут, что у меня «корона огромная». На самом деле я очень добрый человек. Ни на кого зла не держу. За каждого спортсмена отдельно рад. По поводу дружбы... Со всеми дружим, нет врагов в фигурном катании. Понятное дело, что на льду все соперники друг для друга, но это остается на льду. За пределами арены мы друзья.

— А в вашей группе?

— Потрясающий человек Ника Эгадзе. Наш грузинский коллега. Мне кажется, я не встречал лучше человека, который может настолько понимать тебя. У нас схожие истории. У него было очень много переломов, у меня операции. Мы поддерживаем друг друга все время. Сейчас он был на «Гран-при» в Японии. И мы выступали в короткой программе и получали оценки почти одновременно. Конечно, мне очень приятно, что я знаком с этим человеком.

— С Арсением общаетесь?

— Арсений Федотов еще юный. С ним серьезные темы тяжело затрагивать, но с ним очень прикольно. Он очень веселый. Все, кто был в команде: Морис Квителашвили и даже, если вспоминаем старшее поколение, когда я только пришел в группу, — Артем Фролов, Леша Ерохов. Со всеми очень хорошо дружили, и сейчас общаемся. Дружба в любом случае есть в спорте, но она за пределами арены. На льду мы все соперники.

Даниил Самсонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Америка и Япония — две страны, в которых я хотел бы выступить больше всего

— Скучаешь ли по международным соревнованиям?

— За день до короткой программы на «Гран-при» я пересмотрел все свои соревнования. Вообще все, мне кажется. И Турин, и юношеские Олимпийские игры в Лозанне оставили у меня приятные воспоминания. Турин — это олимпийская арена. Большой зал. Очень много японских фанатов. В Лозанне был полный стадион, аншлаг. Хотя арена не очень большая, олимпийская атмосфера осталась хорошим воспоминанием. То, что делает Федерация фигурного катания России — это очень хороший уровень. От себя честно хочу сказать большое спасибо, что они пытаются искать выходы в нынешней ситуации. Организуют турниры, ищут замену международным стартам.

Конечно же, хочется, чтобы фигурное катание развивалось в наших регионах. Тот же Омск — потрясающая арена. Выступать там одно удовольствие. Хочется, чтобы другие регионы также строили большие арены. Каждый спортсмен хочет себя проявить на международном уровне. Ведь благодаря таким соревнованиям тебя начинает узнавать большое количество людей. Но для меня самое главное — атмосфера турниров. Полные залы и хорошая поддержка для меня как для спортсмена — самое главное. На произвольной в «Мегаспорте» был полный зал, на короткой — чуть меньше. В Казани тоже аншлаг. Самое главное, чтобы зрители приходили.

— Где бы ты мечтал выступить, если бы была открыта любая арена мира?

— Я в свое время был заявлен на этапы взрослой серии «Гран-при» в Америке и Японии. Очень хочется стартовать в Японии. Еще раз почувствовать атмосферу местных болельщиков. Они какие-то нереальные, сумасшедшие. Америка и Япония — две страны, в которых я хотел бы выступить больше всего.

Даниил Самсонов

Родился 13 июля 2005 года в Москве.

Достижения: установил три мировых рекорда среди юниоров в мужском катании, бронзовый призер юношеских Олимпийских игр 2020 года, бронзовый призер финала «Юниорского Гран-при» 2019 года, чемпион JGP Польши 2019 года, чемпион Зимних международных спортивных игр «Дети Азии» 2019 года и двукратный чемпион России среди юниоров (2019, 2020).

Тренеры: Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков.