Лучший российский фигурист лег в больницу. Что произошло?

Марк Кондратюк лечится от серьезной травмы.

Основные события в российском фигурном катании сейчас происходят в Перми, но в эти выходные огорошил новостью еще один фигурист сборной России — Марк Кондратюк. Он написал, что находится «на непродолжительной реабилитации».

Что со здоровьем лидера сборной?

Кондратюк — пожалуй, лучший одиночник России уходящего (наконец!) 2022 года. За несколько дней до него он обыграл на чемпионате России Михаила Коляду, опередив на несколько десятых балла, но на пресс-конференции сказал, что лучший российский одиночник все равно Коляда. Михаил в итоге не поехал в Пекин, а Кондратюк на Олимпиаде сделал все, чтобы принести России золото команды. Но оно, вполне возможно, нашей сборной так и не достанется, причем из-за проблем в женском одиночном катании. 2022-й, ты действительно умеешь удивлять.

Далее Кондратюк стал капитаном одной из команд на Кубке Первого канала, выиграл прыжковый турнир, стал звездой национального масштаба после «опубличивания» отношений с Александрой Трусовой (все-таки наших одиночниц знают лучше, чем фигуристов-мужчин). Непросто зашел в сезон со сменой произвольной программы, но выученным прекрасным четверным лутцем, дважды выбил сотню баллов в коротких программах на «Гран-при»...

Но после выступления в Самаре рассказал, что у него не все в порядке со здоровьем. Судя по всему, корень проблем в спине:

— Бывает, просыпаешься и не можешь пошевелиться в кровати. Я не прыгал сегодня на тренировке, на шестиминутке это был дупель, тройной сальхов и тройной лутц. Думал, если буду прыгать до проката, то не смогу выкатать. Кровать какая-то не такая? Да, в следующий раз выберу другой отель, — со свойственным сарказмом заметил Марк.

— Постарался сделать все возможное — массажи, заморозили спину. Надеюсь, ничего серьезного со спиной нет. Конкретно такая проблема тянется с сегодняшнего утра. Я не врач, не могу сказать, но таких острых проблем еще не было. Когда приеду в Москву, надо разобраться с проблемой и понять, что делать дальше. В Самаре выступать было тяжеловато физически, — подытожил Марк.

Марк Кондратюк. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Прыжки через боль — обычное дело

То, что Марк не лукавит, подтвердилось и позже, когда мы позвонили ему из толпы болельщиков у дворца вечером. Он был бы рад выйти со всеми обняться и сфотографироваться, но «было тяжело».

Скорее всего, Кондратюк выступал в Самаре на обезболивающих, и третье место при таких обстоятельствах — уже небольшой подвиг. Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» рассказывала, что прокаты с травмами — обычное дело для фигуристов. Она так выиграла универсиаду.

— На прошлом этапе должен был выигрывать Кондратюк, может быть, но... Он не мог пошевелиться в кровати, да, были проблемы со здоровьем. Я тоже часто выступала на обезболивающих. Марк — взрослый парень, в состоянии сам принимать решение. Есть врач сборной, группы, есть тренер, если это не новая история, тренер знал это. Решается обычно вместе. Я универсиаду на обезболивающих каталась, их было много. Даже выиграла вот. Я месяц вообще не ходила до нее, была тяжелая травма, надрыв ахилла. Так что снимала кроссовку и ковыляла по деревне универсиады. Гробим здоровье, и нам это нравится? Да, — еще одна порция сарказма от фигуристки.

Кондратюк мог уйти еще подростком

У Кондратюка не первый раз в карьере возникают проблемы. В 13-14 лет он должен был уйти из фигурного катания и даже год не катался из-за распространенной у спортсменов болезни Осгуда-Шляттера в коленях. Но Светлана Соколовская его ждала, и Марк вернулся. Тренер не форсировала подготовку, берегла здоровье спортсмена — и вывела его на такой уровень. Сам Кондратюк говорил, что лечился и пробовал все, когда восстанавливался. И болезнь поборол. Теперь проблемы уже со спиной.

На самом деле, появление Кондратюка в больнице неприятный инцидент еще и потому, что график соревнований очень плотный. 4 декабря состоится чемпионат России по прыжкам, действующим победителем которого де-факто является Марк. А уже в 20-х числах декабря — чемпионат России, который будет важным стартом для определения состава сборной на следующий год. Конкуренция в мужском одиночном катании усилилась в разы, и сам Кондратюк выскочил вовремя на гребне этой волны. Но она же может его опрокинуть. Здоровье превыше всего, но и соревнования сами себя не выиграют — если они, конечно, еще нужны участнику Олимпиады и ее почти победителю.