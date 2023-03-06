Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»

Собрали лучшие кадры турнира.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Несмотря на то что Татьяну Тарасову отстранили от комментирования, заслуженный тренер хорошего настроения не утратила. Каждый день посещала соревнования, собирая по дороге к своему столику аплодисменты и цветы от болельщиков.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Оба дня трибуны были заполнены практически всегда. Каждое удачное действие фигуристов сопровождалось овациями, а неудачи — аплодисментами поддержки.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Братство конька в деле. У команды Этери Тутберидзе неплохой улов на этом финале «Гран-при»: тренерская связка работает успешно!

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дмитрий Алиев добрался до второго места, выпрыгнув с одиннадцатого. Чемпион Европы удивил не только публику, но и, кажется, самого себя.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Хорошее настроение Камилы Валиевой и ее тренера продлилось несколько минут. После не самого удачного проката короткой программы ученица Этери Тутберидзе совсем иначе себя ощущала в зоне «кисс энд край».

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Евгения Тарасова перепутала платья и случайно взяла с собой другое, которое почти сливалось со льдом. В каком-то моменте Владимир Морозов даже потерял девушку из виду во время вращений, но пара вовремя сориентировалась и удачно закончила выступление.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трибуны все больше становятся похожи на склады магазинов игрушек. Фигурные фанаты приносят с собой плюшевые горы и заполоняют ими все свободное пространство на секторе.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Главная звезда мужского «Гран-при» в Петербурге Евгений Семененко не оправдал надежд болельщиков и на пьедестал не поднялся.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Камила Валиева после произвольной программы упала на колени и долго не могла подняться. Девушка не без труда справляется со своим новым телом, что не мешает ей пока завоевывать медали.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Андрей Мозалев лично вручил всем журналистам по лисе, огромным количеством которых его закидали фанаты после короткой программы. Плюшевые глаза, которые полетели в Андрея в конце произвольного проката, фигурист все-таки решил забрать в свою коллекцию.

Александра Трусова и Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Самые теплые объятия ждали после прокатов Марка Кондратюка. Александра Трусова каждый день смотрела за выступлениями фигуриста и встречала его у льда.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Елизавета Туктамышева показала, кто тут ставит музыку! Девушка все еще выступает на самом высоком уровне и, несмотря на высокую конкуренцию, остается одной из лучших фигуристок в стране.