В России не хватает фигуристов? Федерация отменила соревнования для танцев и пар

Ряд городов примут неполноценные этапы национального «Гран-при».

Сезон в российском фигурном катании официально стартовал. Сразу после того, как сборники представили свои новые программы на контрольных прокатах, ФФККР объявила о распределении спортсменов по этапам «Гран-при». Главной целью жеребьевки было желание собрать равноценные составы участников — сохраняя должную конкуренцию на каждом старте.

Именно отсутствие полноценной конкуренции из-за нехватки дуэтов высокого уровня стало причиной отказа от нескольких стартов для парников и танцоров. Так, оставили не у дел любителей танцев на льду в Казани и Омске, а без парного катания — фанатов из Уфы и Самары. Неужели у нас образовался дефицит спортсменов?

Ирина Хавронина и Девид Нарижный. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Призовых на всех уже точно не хватит

Главная новость касательно распределения фигуристов по этапам «Гран-при» была известна еще задолго до самого распределения. В этом году у парников и танцоров всего четыре старта в рамках российской серии «Гран-при», в то время как у одиночников — привычные шесть этапов. Связано это с тем, что якобы сильных дуэтов на каждый отдельный этап собрать не получается. ФФКР проанализировала ситуацию прошлого года, когда в некоторых городах заявлялись всего три участника и на бронзу могли рассчитывать фигуристы, откровенно провалившие турнир. И пусть денежный приз за последнее место никто не выплачивал, сама ситуация выглядела откровенно плохо. Но лучше ли стало сейчас? Сокращая число турниров, федерация как минимум лишает фанатов в отдельных городах одного из видов фигурного катания. Все привыкли думать, что на трибуны ходят ради одиночного катания, но что делать любителям пар и танцев?

Справедливым выходом будет более лояльная билетная политика — так как турнир выходит «обрезанным», значит, и цены на него должны быть доступнее. Второй важный нюанс — это уровень конкуренции. С одной стороны, за счет уменьшения количества стартов увеличивается плотность борьбы — и это выглядит как безусловный плюс. Но с другой — когда усиливается конкуренция, фигуристам сложнее рассчитывать на призовые — на всех уже точно не хватит. Если говорить откровенно, многих спортсменов сейчас держит в спорте прежде всего финансовая мотивация. В условиях международной изоляции у ребят нет возможности зарабатывать за рубежом. Призовые в России заметно меньше, но, с другой стороны, для многих они доступнее и реальнее, чем раньше были призовые от ISU. К тому же не всех возьмут в шоу на выгодные контракты, так что оставаться в спорте было выгодно — достойный заработок обеспечен. Но что теперь?

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Одним парам повезло с жеребьевкой, а другие попали в «группу смерти»

Давайте посмотрим на составы повнимательнее. И сразу видно, как неравномерно распределили фигуристов. Этап в Уфе выглядит отголоском прошлого года. За победу будут бороться Елизавета Худайбердиева/Егор Базин и Ирина Хавронина/Девид Нарижный. Обе пары не в лучшем состоянии — одни сменили тренера и пережили небольшой кризис, второй дуэт и вовсе образовался совсем недавно. Тем не менее явных конкурентов у них нет. При всем уважении к Софье Леонтьевой с Даниилом Горелкиным и Александре Прокопец с Александром Васьковием — пока им бодаться со сборниками рано. Худайбердиева с Базиным и Хавронина с Нарижным встретятся во второй раз через месяц в Самаре. Там к ним добавятся все те же Леонтьева/Горелкин, а также питерский дуэт Екатерина Миронова/Евгений Устенко и необычная пара Софья Шевченко/Андрей Ежлов. Здесь конкуренция уже будет напряженнее, хотя фавориты все те же.

Сравним теперь этапы в Уфе и Самаре с Красноярском. Здесь состав близок к чемпионату России. Приедут и вернувшиеся в спорт Александра Степанова/Иван Букин, и дуэт Аннабель Морозов/Игорь Еременко, про которых эксперты говорят как о теневых фаворитах сезона, и яркие Елизавета Шанаева с Павлом Дроздом. Не забываем и про пару Шевченко/Ежлов, от которой точно стоит ждать сюрпризов, и Миронову с Устенко. Кто-то из сильных ребят точно останется вне пьедестала, а за победу и вовсе будет идти жесточайший бой. Как и на шестом этапе в Москве — где вновь встретятся Морозов с Еременко, Степанова/Букин и Шанаева/Дрозд. С той лишь разницей, что в компанию к ним добавили молодой дуэт Прокопец/Васькович. Представляю эмоции ребят после жеребьевки — наверняка чувства были сравнимые с футбольным «Копенгагеном», которому в Лиге чемпионов достались «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Галатасарай».

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

У одиночников составы на разные этапы также неравноценные

Есть вопросы и к распределению пар. Самым «жирным» этапом будет Казань. Тут и Анастасия Мишина/Александр Галлямов, и Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, и Таисия Собинина/Денис Ходыкин. За ними следом перспективные Карина Акопова/Никита Рахманин, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко. Едва ли в таких обстоятельствах можно говорить о шансах на пьедестал для Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова. Кадырова/Колесов и Собинина/Ходыкин встретятся еще и в Красноярске, где к ним добавятся Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. С этой элитной компанией снова придется бороться Акоповой и Рахманину, а также Осокиной с Грицаенко. Сравните с этапом в Омске — там для экспериментальной пары Алена Косторная/Георгий Куница расчистили место под медаль. Первое место Мишиной/Галлямова вопросов не вызывает, следом за ними — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. А вот обойти Екатерину Чикмареву с Матвеем Янченковым и Марию Дыбкову с Алексеем Хвалько экс-одиночникам будет вполне под силу.

Не получится с первой попытки, у Косторной с Куницей будет и вторая в Москве, где состав практически идентичный, разве что Чикмарева с Янченковым сменяются Дарьей Бояринцевой и Романом Плешковым. Нет логики и в распределении одиночников. В Уфе против Аделии Петросян будет только Анастасия Зинина с Майей Хромых, в то время как в Казань приедет все та же Зинина, а вместе с ней Камила Валиева, Алина Горбачева, Вероника Жилина и Софья Муравьева. Пожелаем удачи Веронике Яметовой в Москве, где против нее будут Валиева, Муравьева и Елизавета Туктамышева. А вот Хромых в Самаре помимо Софьи Акатьевой достались только Дарья Садкова и Ксения Синицына. У мужчин в Красноярске между собой будут биться Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Петр Гуменник. В то время как в Москве компанию Алиеву с Марком Кондратюком составят лишь Матвей Ветлугин и Артем Ковалев.

Понятное дело, что до конца равноценные составы на каждый этап собрать едва ли было возможно. К тому же свою лепту внесут и участники из второго эшелона, которых мы узнаем уже только по факту. Тем не менее объяснить логику федерации, когда в один город едут только три сборника, а в другой — сразу пять, крайне затруднительно. Тем более что сама федерация едва ли собирается что-то на этот счет пояснять.

Гран-при России-2023/24

1-й этап. Уфа, 13-16 октября

Женщины: Анастасия Зинина, Аделия Петросян, Майя Хромых.

Мужчины: Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.

Танцы: Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Александра Прокопец/Александр Васькович, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

2-й этап. Омск, 20-23 октября

Женщины: Софья Акатьева, Алина Горбачева, Вероника Жилина, Ксения Синицына.

Мужчины: Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк, Артем Ковалев, Григорий Федоров.

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алена Косторная/Георгий Куница, Мария Дыбкова/Алексей Хвалько, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.

3-й этап. Красноярск, 27-30 октября

Женщины: Аделия Петросян, Дарья Садкова, Елизавета Туктамышева, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Петр Гуменник, Илья Яблоков.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Карина Акопова/Никита Рахманин, Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Таисия Собинина/Денис Ходыкин.

Танцы: Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Аннабель Морозов/Игорь Еременко, Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.

4-й этап. Казань, 10-13 ноября

Женщины: Камила Валиева, Алина Горбачева, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева.

Мужчины: Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Григорий Федоров.

Пары: Карина Акопова/Никита Рахманин, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Таисия Собинина/Денис Ходыкин, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.

5-й этап. Самара, 17-20 ноября

Женщины: Софья Акатьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Майя Хромых.

Мужчины: Петр Гуменник, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Илья Яблоков.

Танцы: Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.

6-й этап. Москва, 24-27 ноября

Женщины: Камила Валиева, Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк, Артем Ковалев.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Мария Дыбкова/Алексей Хвалько, Алена Косторная/Георгий Куница, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

Танцы: Аннабель Морозов/Игорь Еременко, Александра Прокопец/Александр Васькович, Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.