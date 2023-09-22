21 миллион из госбюджета. Сколько стоит провести соревнование по фигурному катанию?

В Сети появились суммы расходов на проведение первого этапа «Гран-при России».

13-16 октября в Уфе состоится первое большое соревнование нового сезона в фигурном катании — так называемый «Край Курая», или первый из шести этапов «Гран-при». Уже известно, кто из лидеров сборной на нем появится: Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Евгений Семененко, Аделия Петросян, Майя Хромых, Анастасия Зинина, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Александра Прокопец/Александр Васькович, Ирина Хавронина/Девид Нарижный. Пары представлены не будут — они теперь чередуются с танцорами.

Но, может быть, еще интереснее узнать, сколько на «Гран-при» тратится из государственного бюджета — в данном случае из средств Государственного автономного учреждения «Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Баталовой Римы Акбердиновны». Такие цифры на моей памяти публикуются впервые с международного этапа «Гран-при России» в 2018 году. Тогда, конечно, порядок был выше — но и теперь ноликов хватает. Впрочем, на первый взгляд цены кажутся вполне адекватными.

«СЭ» обнаружил на официальном сайте госзакупок пять запросов от заказчика, все они были размещены 21 сентября. Исполнители определятся через неделю.

Среди лотов:

1. Оказание услуг по организации мероприятия и поставке инвентаря для технического обеспечения (начальная цена 6 866 010 рублей).

2. Обеспечение транспортными услугами (2 253 600)

3. Оказание услуг по организации и проведению торжественных церемоний открытия, закрытия и награждения (2 833 350).

4. Оказание услуг по обеспечению торжественных церемоний открытия, закрытия и награждения оборудованием (5 975 800).

5. Оказание услуг по информационному обеспечению (3 457 528).

Общая сумма затрат из госбюджета, таким образом, составляет 21,4 миллиона рублей. На что конкретно пойдут деньги? Давайте по порядку.

Камила Валиева, Аделия Петросян и Елизавета Туктамышева на церемонии награждения. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Услуги по организации мероприятия

Самая дорогая из закупок, куда входит все — от обедов для волонтеров до медицинского сопровождения. Из интересного — исполнитель должен разработать Фирменный (с большой буквы) стиль на основе предоставленного Заказчиком логотипа, разработать и согласовать меню для участников и волонтеров (расписано, что должно быть на завтрак, обед и ужин, с размером порций), заказать воду и «обеспечивать водный режим» для участников, оформить бронирование спортивных сооружений. Тот же исполнитель должен предоставить аккредитации, мощный ноутбук для воспроизведения медиафайлов, отдельно прописано, что нужны четыре напольных зеркала в полный рост и «подиум слез и поцелуев».

А вот некоторые из требований к цветам, которые будут дарить фигуристам на награждении:

— букеты должны быть составлены из живых цветов,

— стебли растений прочные, упругие, прямые, для поддержания цветка в вертикальном положении;

— листья и стебель цветка ровного цвета без коричневых вкраплений, не повреждены, без ран и надрезов;

— букеты должны быть легкими, без запаха, шипов и колючих элементов и удобными в транспортировке.

Рыночная стоимость букетов для фигуристов прописана в техзадании — 2500 рублей. Изготовление одной аккредитация стоит 350 рублей. «Подиум слез и поцелуев» — 90 тысяч. Сувениры для спортсменов и других участников (проспойлерим — это будет медовый набор) закупаются из расчета 600 рублей за штуку.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Транспорт

Под транспортными услугами понимаются автобусы с водителями, которые будут перевозить спортсменов, судей, волонтеров и даже представителей СМИ (согласно техзаданию, их аж 100 человек). В документе требования звучат так: «Автобусы от 10 до 20 посадочных мест — не менее 21 автобуса в течение 6 дней не менее 12 часов в день. Тип ТС: автобусы малого класса. Год выпуска: не старше 2015 г. Количество посадочных мест: не менее 16. Климат-контроль: кондиционер. Кресла с ремнями безопасности».

Отдельно прописано, что водители должны носить белую рубашку и черные брюки, «иметь сотовый телефон и сим-карту с пополненным балансом» и не иметь неоплаченных штрафов ГИБДД. Также от исполнителя ждут четыре легковых автомобиля представительского класса.

Информационное обеспечение

Что это такое? В частности, баннеры на трибуны, перила, стены, лед и борты, самоклейки с названиями входов (служебный, ВИП, для спортсменов). Если кому-то кажется, что 3,5 миллиона для таких работ многовато, то в любой закупке есть обоснование начальной цены. Баннеры на лед, как видим, составляют половину всей суммы контракта.

Церемонии награждения

Из лота про обеспечение церемоний награждения и закрытия становится примерно понятен их сюжет. Так, заказчик просит «фермовые тотемы» (то есть прочные), электрические лебедки, радиомикрофоны (6 штук по 2 тысячи рублей), экраны, проекторы, световые приборы и даже генератор тумана. Гораздо более эфемерны запросы к человеческим ресурсам, обеспечивающим церемонию открытия. Так, «режиссер в количестве 1 услуга» должен иметь «опыт работы не менее пяти лет, опыт постановки торжественных церемоний открытия и закрытия для спортивных мероприятий с количеством участников не менее 3000 человек, опыт работы с видео-, аудиоконтентом, знание технических особенностей и специфики работы на площадках».

В последнее время много разговоров о ведущих и качестве их работы. А вот как их отберут в Уфе: нужно «знание литературного сценария, участие в репетициях, проведение мероприятия в соответствии с режиссерским замыслом. Опыт проведения спортивных, официальных и концертных мероприятий международного уровня с участием не менее 3000 зрителей».