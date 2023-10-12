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Гран-при России

Сегодня, 18:00

Уфалогия. Поход Тутберидзе за доминированием и сеча у мужчин: что нужно знать о первом этапе «Гран-при»?

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Глеб Лутфуллин, Этери Тутберидзе и Евгений Семененко
Глеб Лутфуллин, Этери Тутберидзе и Евгений Семененко.
Фото «СЭ»
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Пять интриг предстоящего старта серии «Гран-при России» по фигурному катанию.

В столице Башкортостана 14-15 октября стартует серия «Гран-при России» среди взрослых. Не совсем 18+ - планка пониже, но посмотреть будет на что. Это уже второй сезон сериала, и в его преддверии ожидания неспокойные — возвращать Россию на международные соревнования явно не собираются, а внутри интерес к фигурному катанию у широкой аудитории держится только за счет нестандартных историй типа бегства Алины Горбачевой или запрета музыки Петра Гуменника. Удастся ли в Уфе найти другие, более спортивные сюжетные зацепки?

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Интрига 1: удастся ли вообще создать интригу?

Это вопрос ко всей серии «Гран-при». Один сезон в изоляции — плохо, два — хуже. Уже и люди внутри фигурного катания — как спортсмены, так и тренеры — стали признавать, что историю про бум и популярность можно постепенно забывать — развитие вышло как минимум на плато, если не начало уходить вниз.

В Уфе красочно открыли соревнования, провели полноценную церемонию прямо на арене со зрителями и звездами уровня Загитовой — так что к местным организаторам точно не предъявишь претензий. Они вложились финансово, что мы показывали, изучив сайт госзакупок. Да и то, что в принципе серия приехала в новый город, — правильное решение федерации.

Сколько стоит провести &laquo;Гран-при России&raquo;? 21 миллион из госбюджета. Сколько стоит провести соревнование по фигурному катанию?

Все это необходимые условия, но недостаточные. Нужна спортивная интрига, умение спортсменов говорить и подавать себя, а от федерации — грамотность в раскрутке всего вышесказанного. Иначе даже о красочной церемонии никто не узнает. А тренд как раз обратный — говорить поменьше. В этом смысле сезон, в котором пикировались Плющенко и Тутберидзе, теперь выглядит чем-то забытым из другой жизни — диафильмом на верхней полке, до которой не достанешь без табуретки. Как бы в комплекте с табуреткой нам скоро и простынь не выдали.

Интрига 2: что подготовила прима Тутберидзе?

В течение последнего сезона немало споров было о том, на кого все-таки делает ставку Этери Тутберидзе — именно в своей группе, ее дочь Диану Дэвис и зятя Глеба Смолкина мы не считаем. Они уже мощно рванули со старта в международном сезоне с разгоном почти до 200 баллов за пару стартов. У Тутберидзе три взрослые одиночницы — Камила Валиева (и она скорее ветеран, да еще и с туманным будущим), чемпионка России Софья Акатьева и победительница финала «Гран-при» Аделия Петросян. Вероятно, сезон пройдет под знаком противостояния двух последних, если никого не будут беспокоить накопившиеся травмы.

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Поэтому очень интересно, сколько наберет Петросян на первом же старте сезона и сумеет ли показать тройной аксель, четверной риттбергер, флип или квады попроще. Будут судьи сразу ставить поднебесно-стратосферные оценки или сдержатся до чемпионата России? Соперников у Петросян на этом этапе нет — Майя Хромых снялась, а из сборниц была заявлена только Анастасия Зинина, но и она снялась. Видимо, главной конкуренткой будет Фролова. И снова где-то вдали плачет армянская федерация...

Фигурист Евгений Семененко
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Интрига 3: кто возьмет лидерство у мужчин?

Как раз у одиночников история с конкуренцией противоположная — на их соревнования будет интересно смотреть, и в прогнозе на победителя можно даже ошибиться. Ожидается мощный десант из Петербурга — Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Андрей Мозалев. Глеб и Макар только что набрали за 280 баллов на родном Мемориале Панина-Коломенкина, Семененко — фаворит по определению и статусу, Мозалев скорее в кризисе, но произволка в Питере, в которой он стал третьим, показала, что он способен на то, что в английском называется resilience — быстро отыгрываться в сложной ситуации, разгибаться как пружина.

Наверняка покусает лидеров кто-то из второго эшелона. Короче, если что-то и стоит смотреть на этапе в Уфе, то это мужской турнир.

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Интрига 4: насколько Жулин недосягаем в танцах?

У танцоров тоже есть интригующая афиша. Пара Худайбердиева/Базин, которая до возвращения Степановой/Букина считалась безоговорочно первой в стране, выйдет на первые соревнования после перехода к Александру Жулину. С другого угла ринга появится новая пара Хавронина/Нарижный от Дениса Самохина. С амбициями и именами тут тоже в порядке. Вряд ли вторые смогут догнать первых, но обеим парам надо максимально выгодно показать себя перед судьями с самого начала сезона. А зная острый язык Лизы и Егора, думаю, что только они своими заявлениями могут спасти этап в Уфе в медийном плане. Эффектные Леонтьева/Горелкин тоже недалеко и караулят ошибки конкурентов.

Правда, в списках, выложенных федерацией, танцоры почему-то сначала были названы парами, а внутри не оказалось как раз Худайбердиевой и Базина. На что отреагировала сама Лиза.

Интрига 5: коляда-комментатор — вторая Загитова или второй Траньков?

Первый канал объявил, что соревнования в Уфе будут комментировать два новых специалиста в деле — недавно завершившие карьеру Михаил Коляда и Никита Кацалапов. Оба люди со своим мнением, умением мыслить, и уже не секрет, что Первый канал старается ангажировать новых фигуристов в свою деятельность, стараясь выбирать тех, кто умеет говорить.

Но если Кацалапов действительно всегда говорил ярко и эмоционально, то Коляда скорее троллил журналистов своими односложными ответами. Раскроется ли он как комментатор и поразит ли экспертизой и красноречием? Или про него будут делать подборки с оговорками как про другую участницу командного турнира в Пхенчхане? Что точно — Михаил глубокий человек, и, если он захочет раскрыться, это будет интересно.

Елизавета Худайбердиева и&nbsp;Егор Базин. В России не хватает фигуристов? Федерация отменила соревнования для танцев и пар

Расписание соревнований

14 октября, суббота
13.00 Мужчины. Короткая программа
14.45 Женщины. Короткая программа
16.30 Танцы. Ритм-танец
15 октября, воскресенье
12.30 Мужчины. Произвольная программа
14.30. Женщины. Произвольная программа
16.30. Танцы. Произвольный танец

Участники

Женщины: Софья Важнова, Рената Губашева, Софья Захарова, Маргарита Ковалева, Елизавета Куликова, Вероника Малышева, Анастасия Молчанова, Аделия Петросян, Виктория Самсонова, Мария Талалайкина, Анна Фролова, Анастасия Хахыртдинова.
Мужчины: Владислав Дворников, Макар Игнатов, Роман Кудлаев, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Андрей Мухортов, Владимир Ощепков, Даниил Постарнаков, Роман Савосин, Евгений Семененко, Иван Соболев, Дамир Черипка.
Танцы: Екатерина Андреева/Дмитрий Блинов, София Качушкина/Марк Волков, Елизавета Кириллова/Илья Карпов, Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев, Ксения Краусова/Даниил Корочкин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Александра Прокопец/Александр Васькович, Яна Трубинова/Владислав Шевнин, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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