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Гран-при России

Сегодня, 16:05

Хромых провалила первый старт после возвращения в спорт. Выйдет ли Майя на произвольную?

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Фигуристка Майя Хромых
Майя Хромых.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Подопечная Тутберидзе не смогла собраться без самой Этери Георгиевны.

«Гран-при России» в Красноярске
Короткая программа
Женщины
1. Мария Агаева — 70,91
2. Анна Фролова — 70,75
3. Елизавета Куликова — 68,18
Мужчины
1. Дмитрий Алиев — 100,45
2. Александр Самарин — 93,92
3. Федор Зонов — 80,38
Пары
1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 74,52
2. Елизавета Осокина / Артем Грицаенко — 72,05
3. Ясмина Кадырова / Валерий Колесов — 71,81

В Красноярске идет уже третий этап российской серии «Гран-при». На второй год «автономного» существования наше фигурное катание сформировало свои традиции — красочная церемония открытия, пресс-конференции перед стартом каждого этапа... И замены в списках участников в последний момент. К внезапным снятиям мы уже вроде бы успели привыкнуть, но на этот раз они достигли апогея. Майя Хромых, не выступавшая уже больше 580 дней, в какой-то момент и вовсе осталась одна в окружении спортсменок второго и третьего эшелона. Но даже так возвращение в большой спорт не прошло без эксцессов — Хромых завалила каскад и идет пока на промежуточном восьмом месте.

Неудачное возвращение

Этап в Красноярске получился едва ли не самым скудным из всех по количеству звезд первой величины. К этой категории можно отнести разве что танцоров Александру Степанову с Иваном Букиным, да пару Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. Однако совсем без прокатов мировых знаменитостей гостей арены «Кристалл» не оставили. На открытие пригласили олимпийскую чемпионку Алину Загитову и серебряных призеров ОИ Викторию Синицину с Никитой Кацалаповым. Загитова даже сделала чистый тройной флип, что сейчас переквалифицировавшейся в журналистку спортсменке удается редко. А в сюжете для команды Первого канала Алина пообщалась с Майей Хромых. И попросила у подруги по «Хрустальному» какой-нибудь инсайдик. Так, Майя призналась Загитовой, что решила упростить контент по сравнению с контрольными прокатами.

Ультра-си от Майи после двухлетнего перерыва и так едва ли кто ждал, но, видимо, и полный набор тройных дается ей пока тяжело. Поэтому о каком-либо серьезном преимуществе Хромых изначально говорить не приходилось. Сначала уверенный прокат выдала Анна Фролова. По собственному признанию, Фролова идет на рекорд — четвертый раз выступает подряд без ошибок. Затем лидерство у Анны перехватила новичок сезона Мария Агаева. Вероника Яметова, удивлявшая в прошлом году, в этот раз вклиниться в борьбу не смогла. И вроде как для Хромых, которая закрывала выступления девушек, в целом и не стояло сверхзадачи — 70 баллов она набирала раньше даже в самые плохие для себя дни. Тем не менее перерыв в полтора сезона едва ли можно было игнорировать. Поначалу все шло неплохо, но под конец Майя упала с лутца и осталась без каскада. А это самое страшное, что могло случиться в короткой.

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер Слюсаренко выпустил две подряд пары с одной и той же музыкой

Ключевым сюжетом в парном катании был дебют на крупных стартах Бойковой и Козловского с новым тренерским штабом. С этого сезона Бойкова/Козловский тренируются в команде Этери Тутберидзе. Хотя у Тутберидзе они скорее номинально. Этери Георгиевна и с одиночниками редко работает самостоятельно, а пары и вовсе она отдает на откуп Павлу Слюсаренко, пермскому специалисту, который с недавних пор сотрудничает с «Хрустальным». Несмотря на промежуточное лидерство, собой ребята недовольны. Бойкова и Козловский сорвали стартовый выброс, что, разумеется, сказалось и на итоговых баллах. «Выступили действительно не очень. Хотя готовы были просто отлично, — честно сказал Козловский. — Баллов очень мало — это точно не наш уровень, не хочу об этом даже говорить. Баллы маленькие, но все по делу». Причины неудачного выступления Дмитрий назвать не смог и уверял, что чувствовал себя перед прокатом отлично.

Теперь всего в двух баллах от них молодой дуэт Елизавета Осокина/Артем Грицаенко. Любопытно, что и с ними также работает Слюсаренко, правда, уже без участия Тутберидзе — фигуристы тренируются в Перми. Возможно, с этим был связан забавный казус — у Осокиной/Грицаенко и Бойковой/Козловского в короткой программе была одинаковая музыка. И Елизавета с Артемом, и Александра с Дмитрием в этом году выбрали себе композицию Шарля Азнавура La Boheme в современной обработке. По закону подлости жребий выпал так, что выступали они ровно друг за другом, что, разумеется, вызвало смешанные эмоции как у зрителей, так и у судей. «Сильно расстроились, когда узнали, что у Саши с Димой такая же музыка. Но потом подумали, что даже интересно будет так побороться с ними, — сказал Грицаенко. — Менять мы не хотели ничего, потому что я сам нашел эту музыку. Пересматривал Олимпиаду, понравилась программа Чена. И решил попробовать ее в парном катании — хореограф поддержал».

Фигурист Петр Гуменник
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гуменник поменял Rammstein на русский вокал, но не смог сделать ни одного прыжка

У мужчин первым после короткой был Дмитрий Алиев. У него был не самый сложный набор из возможных, однако Дмитрий был единственным из всех, кто смог откатать чисто. Претензии судей касались скорее вращений и дорожки шагов, а вот с прыжками Алиев справился на отлично. По его собственным словам, помогли мысли о рыбалке. «Недавно на рыбалке был, поймал большую щуку — около девяти килограммов, — рассказывает Дмитрий. — Представил в разминочном зале эту рыбалку, и это помогло успокоиться. Настроение природы держит меня на земле, возможно, это повлияло тоже и на качество проката». Рыбалка, по признанию Алиева, стала для него вторым по важности делом в жизни — сразу после фигурного катания. Настолько, что бывший лыжник, а ныне фигурист рассматривает карьеру в спортивной рыбалке. А сейчас он всегда по возможности берет с собой спиннинг.

«Люди соревнуются, есть свои правила. Сравнимые в чем-то вещи — поймать рыбу и откатать чисто, — добавил Дмитрий. — Знаете, когда охотишься за рыбой, а потом поймаешь и держишь в руках — это счастье. Рыба дарит радость, праздник. Но я всегда отпускаю рыбу, дарю ей жизнь. Сравнимые эмоции с удачным прокатом». В Красноярске, правда, порыбачить не получится — на Енисее уже начинается ледостав. Главным конкурентом для Дмитрия на этапе изначально многие считали Петра Гуменника. Но смена скандального Sonne от Rammstein на русский кавер «Солнце» от Radio Tapok успеха не принесла — Петр сорвал все прыжки и позволил пробиться в тройку Федору Зонову, чем немало удивил самого парня. «Я бы понял еще, если бы откатал чисто, а так», — не скрывал он в разговоре с журналистами эту приятную неожиданность.

Петр Гуменник и&nbsp;Тилль Линдеманн. Фигуристу сборной России запрещают выступать под Rammstein. Это опаснейший прецедент

Тренер Татьяна Тарасова сказала после проката, что вариант музыки с вокалом Олега Абрамова ей приглянулся, но сам Петр был в короткой «по нулям». От третьего места Гуменника отделяют 10 баллов, от первого — больше 30. Поэтому в догонялки с Алиевым будет играть скорее Александр Самарин. Правда, как верно подметил сам Самарин, — лед скользкий. И заранее прогнозировать что-то — гиблое дело, особенно у парней. Хотя ведь именно что за непредсказуемость мы и любим мужское одиночное.

Фигурное катание
Дмитрий Алиев
Майя Хромых
Петр Гуменник
Этери Тутберидзе
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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