Фигуристку унесли со льда после столкновения с соперницей. Инцидент на «Гран-при России»

Елизавета Шанаева поранила свою конкурентку Анабель Морозов во время разминки в Красноярске.

Этап «Гран-при России» в Красноярске

Танцы. Ритм-танец

1. Александра Степанова/Иван Букин — 87,26

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 79,61

3. Аннабель Морозов/Игорь Еременко — 76,13

В Красноярске на этапе «Гран-при» по фигурному катанию завершились короткие программы по всем четырем видам. Это первый этап российской серии, где фигурное катание представлено в полном объеме и мало кто мог предположить перед его стартом, что главный сюжет дня предоставят именно танцы на льду. Причем речь даже не о первом за полтора года соревновательном прокате олимпийской пары Александра Степанова и Иван Букин. Волнение у зрителей вызвал инцидент на разминке, когда фигуристки Елизавета Шанаева и Аннабель Морозов столкнулись друг с другом, что привело к неприятным последствиям для последней.

Досадная случайность на разминке

Для пары Аннабель Морозов и Игорь Еременко выступление в Красноярске имело, возможно, даже большее значение, чем для возвращающихся спустя полтора года в спорт Александры Степановой и Ивана Букина. Дело в том, что в прошлом сезоне Морозов прервала сотрудничество с Девидом Нарижным, не откатав вместе и полный сезон. Еременко же и вовсе с зимы 2022-го уже успел завершить карьеру спортсмена и начать тренерскую... Про успех проекта Морозов/Еременко говорили с предельной осторожностью. И, несмотря на положительную реакцию на их выступление в Москве на контрольных прокатах, волнение перед первым полноценным выходом на лед перед судьями наверняка зашкаливало. Тот же Букин сравнивал это с адреналином, который не знаешь куда даже девать. Но и так драматичная ситуация вышла на новый градус, когда на разминке Аннабель столкнулась с лезвием конька Елизаветы Шанаевой.

Столкновение фигуристок. Фото Скриншот из трансляции

Шанаева вместе со своим партнером Павлом Дроздом выезжала из-за дуги. В это же время им на встречу катились Морозов с Еременко. Драма была в том, что обе девушки находились спинами друг к другой, поэтому Елизавета даже не поняла, что произошло. «Я даже ничего не заметила. Опаснее был момент, когда Саша с Ваней делали твиззлы вместе с нами. Если и правда я случайно задела Аннабель, то приношу свои извинения», — сказала фигуристка после проката журналистам. Шанаеву обвинять в намеренной травме соперницы не то что глупо, а даже наивно. Более того, Елизавета не могла даже контролировать в этот момент свою ногу. Она была вся в работе над программой, а так как катила спиной, ответственность за ситуацию должны были взять на себя партнеры. Прежде всего Игорь. Ведь он видел, что траектория движения его пары совпадает с траекторией движения дуэта Шанаева/Дрозд.

Эмоции Анабель Морозов. Фото Скриншот из трансляции

Морозов увезли в больницу

Так или иначе, столкновение не прошло бесследно. Морозов в слезах покинула лед после разминки на руках у партнера. Несмотря на боль, фигуристка все-таки вышла на ритм-танец. У Морозов/Еременко был второй стартовый номер, поэтому на то, чтобы прийти в себя, у девушки было меньше 10 минут. Тем не менее Аннабель с Игорем выступили достойно. У них промежуточное третье место с достаточно высоким результатом — 76,13 балла. Шанаева и Дрозд по итогам ритм-танца пока выше. У Елизаветы и Павла 79,61 балла за прокат. Но надо понимать, что это дуэт, который выступает вместе уже второй сезон, а в прошлом становился вторым на чемпионате страны. Вполне естественно, что ребята получают более высокие оценки, чем дебютанты. Ведь как минимум в слаженности совместной работы они будут своих конкурентов превосходить.

Главный вопрос, который волнует сейчас многих фанатов, — выступит ли Аннабель в произвольном танце. Ведь ритм-танец ей дался и правда тяжело. Она отдала на льду все силы, и до раздевалки ее снова нес партнер. Не вышла пара и общаться с журналистами — ни с пишущей прессой, ни с командой Первого канала. Девушку оперативно увезли на медицинское обследование. Однако в воскресенье шансы увидеть ее на льду красноярской арены «Кристалл» все-таки высокие. По крайней мере, об этом говорит тренер пары Анжелика Крылова.

«Аннабель накладывают несколько швов, но завтра она будет кататься», — объявила Анжелика Алексеевна. Стоит отметить, что подобные инциденты — далеко не редкость. На разминке получал травму (даже несколько раз) Юдзуру Ханю, Евгения Тарасова. Чаще всего это случается на катках «канадского» размера под НХЛ. На арене «Кристалл» европейская площадка. Тем не менее 10 человек на небольшом участке льда — это в любом случае опасно. В любом случае всем хочется пожелать в этой истории здоровья. А Федерации фигурного катания на коньках России вместе с Международным союзом конькобежцев хорошо бы подумать над тем, как подобные инциденты если не искоренить, то хотя бы сократить их количество.