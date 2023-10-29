«Как прежде уже никогда не будет». Хромых показала прогресс, но до хорошей формы ей еще далеко

Этап в Красноярске выиграла Анна Фролова.

Этап Гран-при России в Красноярске

Женщины

1. Анна Фролова — 215,55

2. Вероника Яметова — 211,29

3. Мария Агаева — 208,91

Пары

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 221,20

2. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко — 214,93

3. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 205,70

Мужчин

1. Дмитрий Алиев — 260,07

2. Александр Самарин — 256,99

3. Петр Гуменник — 242,77

В Красноярске завершились произвольные программы уже в трех видах из четырех. В отличие от танцев на льду, где драматическим образом снялись Аннабель Морозов с Игорем Еременко, у одиночников, одиночниц и пар все, кто выступал в короткой, доехали до конца соревнований. В том числе и Майя Хромых, про которую после неудачного выступления ходили слухи о возможном пропуске дальнейшей части красноярского этапа «Гран-при». Тем не менее Хромых нашла в себе силы на выступление, и пусть в медали запрыгнуть не успела, надежду своим болельщикам на счастливый исход подарила.

Хромых пока не готова выступать на прежнем уровне

После неудачи в короткой программе только самые преданные фанаты Хромых верили в ее итоговый успех. Причем вопрос не сколько в разрыве в шесть баллов от призовой тройки и в восемь до первого места, а в физическом и эмоциональном состоянии. Майе пока тяжело дается возвращение, в чем она не стесняется признаться. «Очень сложно было тут выступать, — сказала она сразу после выхода со льда. — Долго привыкаешь к соревнованиям и быстро отвыкаешь... Я думала, что будет легче. Что я приду, настроюсь и откатаю как раньше. Но как раньше уже не будет. Как прежде уже не получилось. В голове новые штучки, с которыми непонятно как бороться. Все решается через время и через тренировки». Причем Майя подчеркнула, что проблемы в основном психологические — последствия травм уже почти не беспокоят.

Многие удивлены самому факту того, что Хромых вернулась в спорт. И Майя призналась, что и сама думала об этом. Спустя полгода без стартов спросила себя — почему еще не завершила карьеру. И нашла аргументированный ответ. «Я поняла, что не могу без соревнований, без тренировок. Я обязана вернуться, обязана сама себе. Мне нравится кататься, я хочу кататься. Мне это нравится, на данный момент фигурное катание — это моя жизнь», — добавила ученица Тутберидзе.

Голливудской развязки не было, у Хромых только пятое место. И все же давайте отдадим девушке должное за стремление оставаться в спорте. Как, впрочем, эти слова будут актуальны и при обсуждении победительницы — Анны Фроловой. Ей 18 лет, и в реалиях российского женского одиночного — это уже великолепный показатель. Но Анна на цифры в паспорте не смотрит и ориентируется на Елизавету Туктамышеву. Кататься до 27 — хороший пример!

Бойкова хотела сдасться после месяца тренировок в штабе у Тутберидзе

Ощущения от прокатов произвольной у пар были смешанные. С одной стороны, искреннюю радость демонстрировали даже те, кто не попал в тройку, поскольку на текущий момент показали все, на что способны. С другой, чемпионы турнира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский были собой недовольны. «Настроение нейтральное... Задачу минимум выполнили, но были допущены грубые ошибки, — сказал после выступления Дмитрий. — Когда дело дойдет до чемпионата России, там будут уже серьезные оппоненты. Соперники выступают хорошо, и нам нужно быть на таком же высоком уровне. Чтобы до них добраться, нужно кататься еще чище, чем сейчас». Бойкова нашла и объективную причину ошибок — смена техники подкрутов и выбросов после перехода в штаб Этери Тутберидзе. Первый месяц было очень тяжело, Александра даже думала, что из их проекта уже ничего не выйдет. Но тренеры настояли на своем.

На втором месте Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. И они, в отличие от Бойковой с Козловским, были довольны результатом. Вернее, Грицаенко сказал, что баллы ему понравились больше, чем сам прокат. Пара постепенно вливается в российскую элиту, хотя многие помнят Осокину еще по одиночному катанию. Ведь в группе Елены Буяновой девушка из Татарстана даже прыгала четверные. Но все это в прошлом. «От одиночного я давно уже ушла, сейчас погружена в мир пар. Мне комфортно с Артемом, в команде», — сказала Елизавета. А вот Алене Косторной, которая сейчас также проходит период адаптации в новой дисциплине, дать совет не смогла, упомянув только, что у каждого свой путь. Только на четвертом месте новый дуэт Таисия Собинина/Денис Ходыкин. Однако у пары большое будущее, причина неудачного выступления в Красноярске — плохое физическое состоянии Собининой.

Алиев сравнил себя с гнилой картошкой

У мужчин лучшим стал Дмитрий Алиев. Не хочется, конечно, говорить, что он — лучший среди худших, однако на произвольную наших парней и правда не хватило. Результаты были не благодаря, а вопреки. В какой-то момент даже показалось, что победить сможет проваливший короткую Петр Гуменник. Петр как раз один из немногих, кто в воскресенье сиял. «Очень легко настроился. Когда многое уже упущено, волнения большого не было. Думал: если хорошо все сделаю, то получится подняться. А если нет, то значит нет», — объяснил он эти перемены. Накануне ему помешала акклиматизация, а вот фактор разговоров вокруг его программы под Rammstein точно значения не имел. «Тема короткой программы для меня закрыта. Я катаю в свое удовольствие и не парюсь», — сказал он журналистам.

Напомним, что после общественного недовольства Петр заменил музыку на русскую кавер-версию от Radio TAPOK «Солнце». А произвольную Гуменнику ставил Даниил Глейхенгауз. К работе подключалась и Этери Тутберидзе. Алиев и Самарин обменивались любезностями и удивлялись, как им удается до сих пор оставаться конкурентоспособными — в эпоху, когда балом правит молодежь. «Сейчас тенденция такая, что ребята рано начинают прыгать четверные, и в молодом возрасте это всегда проще дается, — сказал Алиев. — Марк как молодая картошечка вкусная, а мы тут уже такие, с гнильцой немного. Приятно выигрывать у молодых, потому что доказываешь самому себе, что еще способен бороться». По мнению Дмитрия, рано или поздно все придет к тому, что будут лидировать молодые. Но бороться с этим бессмысленно — это естественный процесс.