Впервые за пять с лишним лет фигуристка Тутберидзе — без пьедестала. Конец эпохи «Хрустального»?

Важные тенденции, заметные после третьего этапа «Гран-при».

Завершился третий этап российской альтернативы международной серии «Гран-при». Ровно половина, а значит, есть повод сделать промежуточные выводы, ведь дальше фигуристы уйдут на недельную паузу — этап в Казани стартует только к середине ноября. Имеются явные тенденции. Меньше стало элементов ультра-си, перед каждым стартом — целый вал снятий. И главный итог — конец эпохи тотального доминирования группы Этери Тутберидзе. У «Хрустального» больше нет плеяды элитных спортсменок в одном поколении, а сама Этери словно потеряла интерес к российскому спорту.

Женское одиночное — без ультра-си

Главной спортивной интригой этапа в Красноярске было выступление Майи Хромых. Все-таки 17-летняя девушка пошла против сложившихся тенденций. Приостановка карьеры обычно переходит в удивление от вопроса, когда вас следующий раз ждать на соревнованиях. Строго говоря, это понимала и сама Майя. Однако она нашла в себе мотивацию вернуться, и какими бы банальными ни казались слова о любви к спорту, они имеют право на существование. Сказки не получилось, Хромых только пятая, но есть ощущение, что это точно не конец истории. Скорее всего, она понимала, что безболезненно перерыв в полтора сезона не пройдет, поэтому заранее на себя медали не вешала. «Все решается через время и через тренировки», — сказала она после произвольной, и с этим трудно не согласиться.

Нельзя игнорировать и то, что на такие важные для одной из лучших фигуристок группы соревнования не приехала Этери Тутберидзе. Этери Георгиевна словно отпустила для себя российский спорт и потеряла к нему интерес. Она не посчитала возможным поддержать на двух этапах «Гран-при» Аделию Петросян, не приехала к Майе. Будет ли в Казани с Камилой Валиевой? При этом «фабрика чемпионов» явно пробуксовала. Чтобы ни одна из девушек «Хрустального» не поднималась на пьедестал взрослых соревнований — такого не было с 2018 года. Исключая историю со снятием Дарьи Усачевой, уже больше пяти лет если одиночницы Этери в деле — они «в призах». И не сказать, что без новых ярких лиц из некогда главного штаба страны женское одиночное процветает. При всем уважении к Анне Фроловой и другим призерам, чтобы никто из участников даже не попробовал элементы ультра-си? Это что-то из эпохи до Пхенчхана-2018.

Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Степанова и Букин подсветили кризис в танцах на льду

Красноярск подтвердил и еще одну тенденцию — хаос в российских танцах. О том, какая «Санта-Барбара» сложилась в этом спорте и что постоянные смены партнеров ни к чему хорошему не приведут, журналисты кричали давно. На третьем этапе «Гран-при» мы увидели живой пример. Александра Степанова и Иван Букин выглядели на льду арены «Кристалл» как спортсмены из другой лиги. Причем не сказать, что у нас нет талантливой смены. Просто в танцах для того, чтобы достичь реального мастерства, нужно выступать вместе много лет — как те же Степанова с Букиным. Кризисных историй у этого дуэта было множество, тем не менее они находили варианты, как продолжать сотрудничество, несмотря на разногласия вне льда. Сначала была влюблена в Ваню Саша. Но он не замечал намеков, а когда открылся, было уже поздно — сердце Степановой оказалось занято.

История с травмой Аннабель Морозов на самом деле вписывается в эту логику. Когда отношения между спортсменами накалены до предела, трудно ожидать большого сопереживания. Безусловно, желаем пропустившей в итоге произвольный танец Аннабель здоровья, но надо помнить, что у нее реноме фаворита федерации, когда значительную долю в успехах девочки играют связи ее отца. На других фигуристок это не может не влиять в негативном ключе, а значит, и относиться к ней будут не как к другим спортсменкам, справедливо это или нет. Постоянные рокировки партнеров рождают дополнительные точки напряжения, которые порой даже выливаются в рукоприкладство — пример тому весенняя драка Андрея Багина и Девида Нарижного. Морозов с Игорем Еременко еще раз встретятся с Елизаветой Шанаевой и Павлом Дроздом на шестом этапе в Москве, и хочется верить, что мы будем обсуждать спорт, а не то, кто на кого и как посмотрел.

Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По результатам российский этап вчистую проиграл канадскому

Пример здорового соперничества — мужское одиночное. Приятно видеть, как поддерживают друг друга Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Ребята давно дружат штабами — команда Евгения Рукавицына даже проводит совместные сборы с группой Светланы Соколовской. Грустно только, что 24-летний одиночник всерьез называет себя ветераном. Если к подобному отношению к совершеннолетним девушкам мы уже успели привыкнуть, то «эйджизм» среди мужчин — явление новое, и далеко не факт, что позитивное. Понятно, что ребята вроде Сергея Воронова, выступавшего больше 20 лет, исключение — нужно быть нереальным фанатом своего дела, чтобы на протяжении двух десятилетий вставать в семь утра на тренировку. Однако сейчас провожают на пенсию уже после двух олимпийских циклов. Алиев считает, что причина в гонке за ультра-си. Однако это понятие относительное, когда-то и тройные считались сверхсложным элементом.

Последнее замечание по итогам этапа — российская серия «Гран-при» начинает проигрывать версии от ISU. Как бы ни говорила Елена Чайковская о 483 зрителях в США на прокате Ильи Малинина (что явно не соответствует действительности), по зрительскому интересу, уровню интриги и даже качеству своих выступлений Красноярск проиграл Ванкуверу в трех видах из четырех. Мужчинам не хватает стабильности, танцевальным дуэтам — статности. Тревожно за женское одиночное — ни одна из представленных на нашем старте девушек даже при чистых прокатах не смогла бы обыграть Каори Сакомото.

Держит на плаву нас только парное катание. Даже явно не в лучшей форме Александру Бойкову с Дмитрием Козловским сравнивать с гостем из 1990-х Деанной Стеллато-Дудек и ее канадским партнером Максимом Дешамом несерьезно. Тем более что за ними не было пропасти. В произвольной по технике Бойкова с Козловским даже проиграли молодым Елизавете Осокиной с Артемом Грицаенко. Повод задуматься Тутберидзе, если она, конечно, вообще следит за своей новой парой.

Этап «Гран-при России» в Красноярске

Мужчины

1. Дмитрий Алиев — 260,07

2. Александр Самарин — 256,99

3. Петр Гуменник — 242,77

Женщины

1. Анна Фролова — 215,55

2. Вероника Яметова — 211,29

3. Мария Агаева — 208,91

Пары

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 221,20

2. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко — 214,93

3. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 205,70

Танцы

1. Александра Степанова/Иван Букин — 215,27

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 196,12

3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 182,96