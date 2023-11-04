Сегодня, 21:20
Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа победил на третьем этапе «Гран-при Франции».
За произвольную программу он получил 205,71 балла, а по сумме двух программ набрал 306,78.
Второе место на турнире занял американец Илья Малинин (304,68 балла). Он лидировал после которкой программы. Третим стал японец Юма Кагияма (273,14).
«Гран-при Франции»
Мужчины
Итоговое положение
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 306,78 балла
2. Илья Малинин (США) — 304,68
3. Юма Кагияма (Япония) — 273,14
Произвольная программа
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 205,71 балла
2. Илья Малинин (США) — 203,10
3. Лукас Бричги (Швейцария) — 176,49
4. Юма Кагияма (Япония) — 175,23