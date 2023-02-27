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Гран-при

Сегодня, 18:31

Леонова назвала фаворита финального этапа «Гран-при» России

Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова в разговоре с «СЭ» назвала фаворита финального этапа «Гран-при» России.

«Я считаю фаворитом Елизавету Туктамышеву. Потому что она стабильно выступала в течение сезона. Борьба будет интересная. Конечно, и Камила Валиева будет претендовать на первое место. Основная борьба развернется между Камилой, Лизой, Соней Акатьевой и Соней Муравьевой», — сказала Леонова корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Финал «Гран-при» России по фигурному катанию пройдет 4-5 марта в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание
Алена Леонова
Елизавета Туктамышева
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