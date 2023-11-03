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Сегодня, 16:47

Левито лидирует после короткой программы на «Гран-при Франции», Губанова — вторая

Руслан Минаев
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Американка Изабо Левито лидирует после короткой программы на «Гран-при Франции», который проходит в Анже. Фигуристка заработала 71,83 балла.

На втором месте представительница Грузии Анастасия Губанова — 66,73 балла. Третья — кореянка Хэ Ин Ли — 66,30.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап. Grand Prix de France. Анже, Франция

Женщины

Короткая программа

1. Изабо Левито (США) — 71,83

2. Анастасия Губанова (Грузия) — 66,73

3. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 66,30

4. Нина Пинзарроне (Бельгия) — 65,74

5. Рион Сумийоши (Япония) — 61,72

6. Вакаба Хигучи (Япония) — 60,29

7. Лорин Шильд (Франция) — 58,80

8. Леа Серна (Франция) — 58,75

9. Моне Чиба (Япония) — 56,59

10. Кимми Репонд (Швейцария) — 50,64

11. Майя Маззара (Франция) — 45,03

12. Янна Юркинен (Финляндия) — 39,57

Фигурное катание
Анастасия Губанова
Изабо Левито
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