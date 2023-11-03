Сегодня, 16:47
Американка Изабо Левито лидирует после короткой программы на «Гран-при Франции», который проходит в Анже. Фигуристка заработала 71,83 балла.
На втором месте представительница Грузии Анастасия Губанова — 66,73 балла. Третья — кореянка Хэ Ин Ли — 66,30.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап. Grand Prix de France. Анже, Франция
Женщины
Короткая программа
1. Изабо Левито (США) — 71,83
2. Анастасия Губанова (Грузия) — 66,73
3. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 66,30
4. Нина Пинзарроне (Бельгия) — 65,74
5. Рион Сумийоши (Япония) — 61,72
6. Вакаба Хигучи (Япония) — 60,29
7. Лорин Шильд (Франция) — 58,80
8. Леа Серна (Франция) — 58,75
9. Моне Чиба (Япония) — 56,59
10. Кимми Репонд (Швейцария) — 50,64
11. Майя Маззара (Франция) — 45,03
12. Янна Юркинен (Финляндия) — 39,57