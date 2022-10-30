Японка Ринка Ватанабе выиграла «Гран-при Канады»

Японская фигуристка Ринка Ватанабе стала победительницей «Гран-при Канады».

В произвольной программе девушка исполнила тройного акселя. По сумме двух выступлений она набрала 197,59 балла.

Второе место заняла американка Старр Эндрюс (191,26). Третьей стала кореянка Ю Ен, тоже исполнившая тройной аксель (190,15).

Напомним, что российские и белорусские фигуристы отстранены от международных стартов.

«Гран-при» ISU-2022/23

2-й этап

«Гран-при Канады» (Skate Canada)

Миссисога, Канада

Женщины

Итоговое положение

1. Ринка Ватанабе (Япония) — 197,59

2. Старр Эндрюс (США) — 191,26

3. Ю Ен (Южная Корея) — 190,15

4. Ава Марие Циглер (США) — 186,76

5. Рика Кихира (Япония) — 184,33

6. Нина Петрыкина (Эстония) — 181,34

7. Маделин Скизас (Канада) — 180,59

8. Юхана Юкой (Япония) — 178,73

9. Линдси Торнгрен (США) — 176,09

10. Габриэль Дэйлман (Канада) — 171,61

11. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) — 160,96

12. Элишка Бржезинова (Чехия) — 159,03

Произвольная программа

1. Ринка Ватанабе (Япония) — 134,32

2. Старр Эндрюс (США) — 126,57

3. Рика Кихира (Япония) — 125,06

4. Ю Ен (Южная Корея) — 125,05

5. Юхана Юкой (Япония) — 123,86

6. Линдси Торнгрен (США) — 120,93

7. Ава Марие Циглер (США) — 120,27

8. Нина Петрыкина (Эстония) — 119,66

9. Маделин Скизас (Канада) — 112,69

10. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) — 105,74

11. Габриэль Дэйлман (Канада) — 104,96

12. Элишка Бржезинова (Чехия) — 103,89