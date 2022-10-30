Канадская пара Гиллес и Пуарье победила в танцах на льду на «Гран-при Канады»

Канадская пара Пайпер Гиллес и Поль Пуарье победила в танцах на льду на втором этапе «Гран-при» ISU в Канаде.

По сумме двух программ фигуристы получили 215,70 балла. Второе место заняла пара из Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон (209,18), третье — Марджори Лажуа и Захари Лага из Канады (195,49).

Напомним, что российские и белорусские фигуристы отстранены от международных стартов.

«Гран-при» ISU-2022/23

2-й этап

«Гран-при Канады» (Skate Canada)

Миссисога, Канада

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 215,70

2. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 209,18

3. Марджори Лажуа — Захари Лага (Канада) — 195,49

4. Кэролин Грин — Майкл Парсонс (США) — 194,19

5. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада) — 189,07

6. Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США) — 179,14

7. Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония) — 166,06

8. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия) — 159,92

9. Молли Сезанек — Егор Егоров (США) — 150,79

10. Мария Носовицкая — Михаил Носовицкий (Израиль) — 146,49

Произвольный танец

1. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 128,47

2. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 125,38

3. Марджори Лажуа — Захари Лага (Канада) — 119,55

4. Кэролин Грин — Майкл Парсонс (США) — 118,06

5. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада) — 114,48

6. Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США) — 108,29

7. Мисато Комацубара — Тим Колето (Япония) — 97,18

8. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия) — 92,24

9. Молли Сезанек — Егор Егоров (США) — 89,39

10. Мария Носовицкая — Михаил Носовицкий (Израиль) — 88,46