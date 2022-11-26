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Ледниковый период

26 ноября, 18:46

Домнина и Башаров удивили жюри «Ледникового периода» оригинальной постановкой под песню «O sole mio»

Оксана Домнина и Марат Башаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бронзовый призер Олимпийских игр Оксана Домнина и актер Марат Башаров вновь удивили жюри «Ледникового периода» комической постановкой под музыку Эдуарда ди Капуа и Джованни Капурро 'O sole mio. За прокат пара получила максимальный результат — все 6,0.

«Я хочу сказать больше спасибо городу Кирову за такую замечательную фигуристку как Оксана Домнина!», — сказал Башаров после проката в эфире Первого канала.

Седьмой эпизод шоу «Ледниковый период. Снова вместе» вышел в эфир Первого канал 26 ноября.

Дарья Алексеева

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