Елизавета Арзамасова обратилась к сыну на шоу «Ледниковый период»

Актриса Елизавета Арзамасова после проката с олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым обратилась к сыну, который посетил съемки шоу, с трогательной речью.

«Сегодня особенно ответственный день для меня. Мама приехала меня поддержать. И мой сын впервые смотрел на меня! Лева, ты наверно не будешь помнить этого сейчас, но это привет в будущее. Мама с папой тебя любят!», — сказала Арзамасова в эфире первого канала.

27-летняя Арзамасова замужем за фигуристом и продюсером шоу «Ледниковый период» Ильей Авербухом с декабря 2020 года. Их сын родился 14 августа 2021 года.

Одиннадцатый эпизод шоу «Ледниковый период. Снова вместе» выйдет в эфире Первого канала сегодня, 24 декабря.