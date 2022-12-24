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Ледниковый период

Сегодня, 13:15

Елизавета Арзамасова обратилась к сыну на шоу «Ледниковый период»

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Актриса Елизавета Арзамасова после проката с олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым обратилась к сыну, который посетил съемки шоу, с трогательной речью.

«Сегодня особенно ответственный день для меня. Мама приехала меня поддержать. И мой сын впервые смотрел на меня! Лева, ты наверно не будешь помнить этого сейчас, но это привет в будущее. Мама с папой тебя любят!», — сказала Арзамасова в эфире первого канала.

27-летняя Арзамасова замужем за фигуристом и продюсером шоу «Ледниковый период» Ильей Авербухом с декабря 2020 года. Их сын родился 14 августа 2021 года.

Одиннадцатый эпизод шоу «Ледниковый период. Снова вместе» выйдет в эфире Первого канала сегодня, 24 декабря.

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