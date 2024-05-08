Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 02:10

«Боруссия» — больше не плюшевые неудачники. Дортмунд ломает стереотипы о себе

Дмитрий Гирин
Корреспондент
Игроки «Боруссии» празднуют гол.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сыграют в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет.

Лига чемпионов. 1/2 финала
07 мая, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
0:1
Боруссия Д

Не знают, греют ли или охлаждают шары чиновники из УЕФА перед важными жеребьевками, чтобы получить нужный результат, как полагают некоторые сторонники теорий заговора, но сетка этой Лиги чемпионов начиная со стадии 1/4 финала получилась эталонной. Я прежде всего имею ввиду ту ее часть, где оказались «ПСЖ», «Боруссия», «Барселона» и «Атлетико». Выход любой из этих команд в финал имел бы за собой отличную историю на любой вкус. Тут и богатый лузер «ПСЖ» с уходящим Килианом Мбаппе, и проблемная «Барселона» — помнящая еще кошмарные 2:8 и невыходы из группы, и с то ли уходящим то ли нет Хави, и «Атлетико» с тренером-долгожителем Диего Симеоне.

Но в итоге на «Уэмбли» из этой четверки отправится «Боруссия». Которая последний раз играла в главном матче Лиги чемпионов в 2013-м, и тогда это тоже было на легендарном лондонском стадионе. Забавно, но и соперник, вполне вероятно, будет тем же, что и 11 лет назад — речь о «Баварии». И тогда тоже Дортмунд сначала прошел группу «смерти» («Реал», «Аякс» и «Манчестер Сити»), а в его составе, как и в том розыгрыше, Марко Ройс и Матс Хуммельс.

Футболисты &laquo;Боруссии&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;ПСЖ&raquo;. «Боруссия» — в финале Лиги чемпионов! «ПСЖ» обстучал весь каркас, а Мбаппе так и не вышел

Но на этом совпадения заканчиваются, да и вообще, между этими двумя версиями «Боруссии» различий куда больше, чем сходств. В 2013-м это была одна из лучших команд Европы, настоящая рок-банда, гремевшая по всему континенту. Тот Дортмунд два раза подряд выиграл бундеслигу (в 2011-м и 2012-м), а гегенпрессинг от Юргена Клоппа считался одной из главных тактических фишек эпохи. В той «Боруссии» расцвели Ройс, Хуммельс и Илкай Гюндоган, блистал Роберт Левандовски. Даже трудяги вроде Кевина Гросскройца смотрелись максимально органично. Когда та команда в первом полуфинале разматывала дома «Реал» — 4:1 с покером Левандовски, то это мало кого удивляло.

Нынешняя же версия «Боруссии» — это самое настоящее сборище отверженных, униженных и оскорбленных, приправленное несколькими ветеранами. Главным героем первого матча с «ПСЖ» стал Джейдон Санчо, изгнанный из «Манчестер Юнайтед», где он стал одним из главных трансферных провалов в истории. Юлиан Брандт когда-то обещал вырасти в большую европейскую звезду, но так и остался хорошим исполнителем на уровне бундеслиги. Себастьян Аллер победил рак, и все футбольные неудачи для него теперь вообще мелочи на этом фоне. Марсель Забитцер не заиграл ни в «Баварии», ни в «МЮ». Про карьеру Ройса вы и так все знаете.

Руководит этим коллективом Эдин Терзич, которого поставили тренировать «Боруссию» просто потому, что не нашлось никого лучше. Вечный ассистент, который возглавил Дортмунд по ходу сезона-2020/21 после отставки Люсьена Фавра, выиграл Кубок Германии, а его все равно убрали — потому что уже успели договориться с Марко Розе. Тот отработал всего год, и тогда снова вспомнили о Терзиче. Его «увольняют» примерно каждые полгода, но он все еще на месте и будет готовить «Боруссию» к финалу Лиги чемпионов.

Команду, которая год назад во главе с тем же Терзичем невероятным и, прямо скажем, совершенно позорным образом упустила чемпионство в бундеслиге. В единоборствах про таких говорят «пробитый». «Боруссия» правда казалась вечным плюшевым неудачником.

Но в этом году Дортмунд решил содрать все ярлыки и сломать все шаблоны. Выиграл группу «смерти», за что в награду получил в 1/8 финала ПСВ. В первом четвертьфинале его просто изничтожал «Атлетико», и 0:2 по ходу матча было за счастье. «Боруссия» выстояла, отыграла один, а потом не дрогнула и в ответной встрече.

Гегенпрессинг? В Париже был самый настоящий, эталонный «автобус». А Терзич не постеснялся по ходу второго тайма перейти на 5-4-1, выпустив в центр защиты шкафоподобного Никласа Зюле, который один может перекрыть половину ворот. Нет Левандовски, зато есть Никлас Фюллькруг, который отработает в опорной зоне не хуже праймового Каземиро. Любой топ-клуб стыдили бы за такой футбол.

Марко Ройс. Ройс — легенда или неудачник? Марко уходит из Дортмунда без топ-побед, но все равно он стал великим

Молодые таланты? Средний возраст стартового состава «Боруссии» на «Парк де Пренс» составил 27,4 года. Для сравнения, у «ПСЖ» — 24,5 года. То есть почти на три года моложе. В этой команде и близко нет Холаннов и Беллингемов, но она сыграет в финале Лиги чемпионов.

Знаете, кого напоминает эта «Боруссия»? «Челси» образца 2012 года — такую же банду, которая вроде бы уже упустила все свои шансы; которой было плевать на стиль и что о нем скажут — и с таким же непонятным тренером (помните Роберто Ди Маттео? А он был). И, думаю, никто не будет против и все только порадуются, если исход окажется таким же. Хотя бы из-за невероятных болельщиков Дортмунда.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Биография Андрея Рублева: жизнь и спортивная карьера российского теннисиста
Самая сексуальная бегунья Алиса Шмидт выступит на Олимпиаде-2024
Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-трансляция
Сын Андрея Тихонова взрывает Первую лигу. Три гола в трех матчах — и легендарного отца уже не обвиняют в кумовстве
Spiegel заявил о расколе в Евросоюзе из-за инаугурации Путина
Пасынок главкома ВСУ Сырского принял участие в автопробеге в честь Дня Победы
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Материалы сюжета: Лига чемпионов, полуфиналы: кто сыграет за кубок в Лондоне?
Хуммельс: «Почему бы «Боруссии» теперь не выиграть на «Уэмбли»
Терзич описал одним словом победу над «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов
Заммер: «Считаю успех «Боруссии» подлинным»
Ройс: «Никто не ожидал такого. Это просто невероятно»
Клозе: «Хуммельс и Шлоттербек провели выдающийся матч с «ПСЖ»
Маккойст — о победе «Боруссии»: «Настоящий мастер-класс по тактике»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Боруссия» — в финале Лиги чемпионов! «ПСЖ» обстучал весь каркас, а Мбаппе так и не вышел