Губерниев предложил сделать Медведеву ведущей «Ледникового периода»: «Даст мастер-классы Щербаковой и Загитовой»

Телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что тиктокер Даня Милохин покинул шоу «Ледниковый период».

«Сначала согласился участвовать, потом отказался? Вы знаете, это проблема организаторов. Они договариваются с людьми, которые ведут себя соответственным образом. Я предлагаю Медведеву взять ведущей — соведущей. Она с точки зрения ремесла подготовлена очень неплохо. Даже даст разные мастер-классы Щербаковой и особенно Загитовой. Будет по-настоящему блистательно», — цитирует Sport24 Губерниева.

Ранее продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух подтвердил, что Даня Милохин покинул шоу. Блогер объявил об уходе в своих социальных сетях.

Милохин и Медведева выступали в паре во втором сезоне «Ледникового периода» подряд.